Arina Sabalenka, favorită 2, s-a calificat, joi seară, în finala turneului Mutua Madrid Open, şi o va înfrunta pe Iga Swiatek, numărul 1 mondial. Cele două sportive au jucat şi finala din 2023 a competiţiei, când câştigătoare a fost Sabalenka, scor 6-3, 3-6, 6-3.

Joi, Sabalenka a trecut în semifinale de Elena Rîbakina, cap de serie 4, scor 1-6, 7-5, 7-6 (5), în două ore şi 17 minute.

Swiatek s-a impus în faţa americancei Madison Keys, scor 6-1, 6-3.

Sabalenka s-a calificat în a treia sa finală la Madrid şi a pus capăt unei serii de 16 victorii consecutive pe zgură pentru Rîbakina.

Aryna Sabalenka on beating Elena Rybakina in Madrid:

“Today, honestly, if not for the people, I probably would’ve left this court losing 6-1 6-1 and be very sad. Because I felt all the support and I heard someone screaming ‘We want to see you on Saturday’ it really motivated me… pic.twitter.com/2BS5zcaYE2