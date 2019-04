CLASAMENT WTA | Simona Halep s-a apropiat de Naomi Osaka. La cat a ajuns diferenta dintre cele doua

Simona Halep profita de forma slaba a japonezei Naomi Osaka, liderul WTA in acest moment.

Naomi Osaka mai are 185 de puncte in fata Simonei Halep, aproape la jumatate fata de saptamana trecuta. Primele trei locuri din clasamentul WTA sunt insa stranse, cu Petra Kvitova la 137 de puncte in spatele Simonei Halep.

Simona Halep e pe locul 9 in WTA Race - Cursa pentru turneul campioanelor de la Singapore. Doar primele 8 jucatoare se califica.



DOAR 3 ROMANCE IN TOP 100



Doar 3 jucatoare din Romania au mai ramas in top 100 WTA. Mihaela Buzarnescu a picat pe 31, in timp ce Irina Camelia Begu a ajuns pe 82. Fetele Romaniei stau mai bine la dublu - sunt 6 in top 100. Urmatorul turneu important in caldendarul WTA este cel de la Stuttgart, pe zgura. Inainte insa, echipa de FED Cup formata din Simona Halep, Irina Begu, Mihaela Buzarnescu si Ana Bogdan intalneste Franta in semifinale.



Clasamentul WTA la simplu



1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 5.967 puncte

2 (2). Simona Halep 5.782

3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 5.645

4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.580

5 (5). Angelique Kerber (Germania) 5.220

6 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 5.020

7 (6). Kiki Bertens (Olanda) 4.640

8 (8). Sloane Stephens (SUA) 4.386

9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 4.275

10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.595

..............................................................

31 (30). Mihaela Buzarnescu 1.650

82 (69). Irina-Camelia Begu 748

103 (105). Sorana Cirstea 602

124 (108). Ana Bogdan 482

133 (140). Monica Niculescu 452

164 (161). Alexandra Dulgheru 353

170 (162). Irina Bara 347

225 (230). Elena-Gabriela Ruse 257

238 (239). Alexandra Cadantu 231

240 (240). Andreea Rosca 230



Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.160 puncte

2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.680

3 (3). Kristina Mladenovic (Franta) 6.865

3 (3). Timea Babos (Ungaria) 6.865

5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.785

6 (6). Elise Mertens (Belgia) 5.785

7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.650

8 (8). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.535

9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 5.187

10 (10). Ekaterina Makarova (Rusia) 4.910

..................................................................

30 (28). Mihaela Buzarnescu 2.450

35 (35). Raluca Olaru 2.110

36 (36). Irina-Camelia Begu 2.095

48 (45). Monica Niculescu 1.618

64 (64). Irina Bara 1.317

99 (99). Sorana Cirstea 812

...



Clasamentul WTA Race la simplu

1 (1). Petra Kvitova (Cehia) 2.735 puncte

2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 2.371

3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 2.305

4 (4). Ashleigh Barty (Australia) 1.855

5 (6). Belinda Bencic (Elvetia) 1.783

6 (5). Bianca Andreescu (Canada) 1.757

7 (8). Angelique Kerber (Germania) 1.455

8 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 1.366

9 (9). Simona Halep 1.246

10 (10). Kiki Bertens (Olanda) 1.176

........................................................

69 (64). Monica Niculescu 260

81 (71). Irina-Camelia Begu 242