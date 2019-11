BARAJ FED CUP ROMANIA VS. RUSIA | Simona Halep pedepseste noile schimbari aduse in Fed Cup - „Nu voi mai juca!”

Conform spuselor lui Ion Tiriac, Simona Halep nu va juca pentru Romania in barajul cu Rusia pentru calificarea la Fed Cup 2020.

In ultimul sau interviu, Ion Tiriac a anuntat ca sunt sanse mici ca Simona Halep sa evolueze pentru Romania in barajul de calificare la turneul final al Cupei Federatiilor 2019. Romania - Rusia se va juca la Cluj-Napoca in weekend-ul 7-8 februarie 2020.

Decizia jucatoarei din Constanta vine ca urmare a schimbarii formatului competitional din Fed Cup, care va propune incepand cu 2020 o locatie unica, iar timpul de desfasurare va fi de numai o saptamana.

Simona Halep: „Daca se va schimba Fed Cup, nu voi mai juca.”



„Iubesc Fed Cup si nu as schimba-o niciodata. Daca se va schimba Fed Cup, nu voi mai juca. Imi place formatul de acum, iar daca il vor schimba va fi diferit, pentru ca Fed Cup inseamna sa joci acasa si in deplasare,” a spus Simona Halep despre intentia organizatorilor de a schimba formatul competitional.

Simona Halep a obtinut in acest an patru victorii din patru posibile in meciurile de simplu pe care le-a jucat pentru Romania in Fed Cup, ratand de putin calificarea in finala.

„Simona mi-a zis ca nu vrea sa vina sa joace la Fed Cup pentru ca se concentreaza pe Jocurile Olimpice,” a relatat Ion Tiriac pentru SportsED Talks. La Olimpiada de Vara de la Tokyo, Simona Halep va fi portdrapelul Romaniei si ne va reprezenta tara in trei probe, la simplu, la dublu feminin - cel mai probabil alaturi de Irina Begu - si la dublu mixt, unde va juca cot la cot cu Horia Tecau.

Ce aduce noul format in Fed Cup



Incepand cu 2020, Fed Cup va lasa in urma formatul competitional consacrat, care presupunea deplasari lungi si o durata de aproximativ un an. Vor fi 12 tari participante, repartizate in patru grupe a cate trei echipe. Castigatoarele grupelor vor accede in faza semifinalelor.

Fed Cup 2020 va avea loc in saptamana 18-24 aprilie la Budapesta, in Arena Laszlo Papp, sala care gazduieste in fiecare an Final 4-ul Ligii Campionilor la handbal feminin.

Tarile calificate deja la turneu sunt Australia, Franta, Cehia si Ungaria, carora li se vor adauga invingatoarele play-off-urilor: