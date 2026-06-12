Încă un portughez semnează în Superliga! Este atacant și vine la cerința antrenorului

„Lupii galbeni” au ajuns la un acord cu portughezul Rodrigo Martins, fotbalist care va evolua sub comanda conaționalului său, Ricardo Sousa.

În vârstă de 27 de ani, Martins era liber de contract și a semnat o înțelegere valabilă pe două sezoane cu formația prahoveană, informează Fanatik.

Rodrigo Martins semnează cu Petrolul

Atacantul de bandă poate evolua atât în flancul stâng, postul său de bază, cât și în partea dreaptă sau ca mijlocaș ofensiv.