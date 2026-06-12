Încă un portughez semnează în Superliga! Este atacant și vine la cerința antrenorului

„Lupii galbeni” au ajuns la un acord cu portughezul Rodrigo Martins, fotbalist care va evolua sub comanda conaționalului său, Ricardo Sousa.
În vârstă de 27 de ani, Martins era liber de contract și a semnat o înțelegere valabilă pe două sezoane cu formația prahoveană, informează Fanatik.
Rodrigo Martins semnează cu Petrolul
Atacantul de bandă poate evolua atât în flancul stâng, postul său de bază, cât și în partea dreaptă sau ca mijlocaș ofensiv.
În sezonul trecut, portughezul a jucat pentru Lusitania, în liga secundă din Portugalia, unde a bifat 17 apariții, un gol și o pasă decisivă.
Ricardo Sousa îl cunoaște foarte bine pe noul său elev. Cei doi au colaborat în trecut la Mafra, între 2020 și 2021, perioadă în care Martins a avut unul dintre cele mai bune randamente ale carierei, cu șapte goluri și opt pase decisive în 71 de partide.
Cotat la 150.000 de euro de Transfermarkt, Rodrigo Martins a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Portimonense, Estoril și Leixoes.