BREAKING NEWS: Simona Halep s-a razgandit si va juca pentru Romania in barajul cu Italia de la Cluj-Napoca!

Simona Halep a revenit asupra deciziei de a nu juca in barajul de mentinerea in Grupa I Mondiala cu Italia.

Simona Halep a anuntat ca va participa la barajul pe care Romania il va juca impotriva Italiei in 16-17 aprilie la Cluj-Napoca. Confruntarea va conta pentru mentinerea in Grupa I Mondiala a Billie Jean King Cup (actuala denumire a fostei Fed Cup).

"Am spus ca n-o sa joc Fed Cup, pentru ca am turneu saptamana de saptamana si as fi vrut sa fiu cat se poate de fresh la Olimpiada, dar nejucand luna asta nimic si deloc, vreau sa spun ca o sa joc la Fed Cup. Mereu am dat tot ce am putut, ma bucura tare mult ca am posibilitatea sa joc din nou si ma simt bine ca sa merg acolo si ca am sansa sa castig niste puncte pentru Romania. Vreau sa fie o atmosfera frumoasa, sa dam tot ce avem si sa castigam, pentru ca mereu a fost diferit cand am jucat Fed Cup," a afirmat Simona Halep intr-un interviu oferit jurnalistului Gabriel Morariu.

"E diferit sa joci in Fed Cup, si in Grand Slam-uri e deosebit, dar in Fed Cup e o incarcatura emotionala foarte mare, petnru ca iti doresti sa castigi pentru tara ta, pentru echipa, iar aici e cu totul si cu totul altceva. M-am descurcat destul de bine de-a lungul timpului in Fed Cup, poate ca am pierdut cateva meciuri pe care trebuia sa le castig, dar se intampla, mereu am dat chiar mai mult decat am putut, cu Franta in meciul de dublu imi pare rau ca n-am putut mai mult, dar consider ca m-am descurcat bine, jucand 6 ore in acea zi," a adaugat Simona Halep, care i-a raspuns moderatorului emisiunii, cand acesta a povestit despre experienta semifinalei de Fed Cup pierdute cu Franta: "Nu imi mai aduce aminte, nu vreau sa sufar din nou," a mai spus Halep.

"La Cluj se face o super atmosfera, tot publicul e plin de energie si ne transmit o putere sa mergem mai departe, sper sa avem public, pentru ca ne-ar ajuta foarte mult," a completat Simona Halep pentru Digi.