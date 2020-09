Dupa titlul castigat la Roma, Simona Halep se gandeste doar la Roland Garros: "Nu o sa sarbatoresc deloc, respect restrictiile de rigoare si ma duc la Paris!" 

Simona Halep nu se va intoarce in tara dupa titlul castigat la Roma, ci se va deplasa la Paris, pentru a participa la Roland Garros.

Simona Halep a fost extrem de fericita la scurt timp dupa incheierea finalei de la Roma, castigate de numarul 2 WTA, scor 6-0, 2-1 (ret.) in fata Karolinei Pliskova (4 WTA), dupa ce jucatoarea din Cehia a acuzat probleme fizice la coapsa stanga si in zona lombara.

Comparandu-si prestatiile din capitala Italiei cu jocurile facute in cadrul turneului de la Praga, Simona a explicat: "La Praga a fost mai greu, pentru ca n-am avut ritmul pe care l-am avut la Roma. Aici chiar am jucat un tenis bun, de la zi la zi mai bine, iar faptul ca am reusit sa castig acest turneu imi da incredere ca zgura ramane suprafata mea preferata. Nu am castigat cele mai multe turnee pe zgura pentru ca nu sunt multe turnee pe zgura, dar imi plac toate suprafetele," a declarat campioana de la Roma intr-un interviu acordat jurnalistului Gabriel Morariu.

Finala de la WTA Roma 2020 a fost a treia cu noroc pentru Simona, care si-a amintit cu mare deschidere primele doua finale pierdute la Roma in fata Elinei Svitolina: "Prima finala aici a fost dificila, intrucat m-am accidentat, dar a doua a fost o mare dezamagire, fiindca nu am jucat tenisul pe care mi-l doream. In sfarsit am reusit sa iau acest trofeu acasa, e unul din marile obiective pe care le aveam pentru aceasta cariera; la Roma e un club extraordinar de tenis, si tot timpul cand vin la Roma ma simt special," a adaugat Simona Halep pentru Digi.

Simona Halep: "Sa castig la Roma e unul din marile obiective pe care le aveam in cariera!"



"Nu o sa sarbatoresc deloc, raman cu restrictiile de rigoare. Dupa ce o sa termin Roland Garros-ul, o sa sarbatoresc acasa cu familia. De aici ma duc direct la Paris," a mai spus Halep.

Chestionata despre posibilitatea de a se intoarce in postura de lider mondial - lucru care se va intampla in cazul in care Simona Halep se va impune la Roland Garros -, numarul 2 WTA a replicat: "E prea departe sa ma gandesc la trofeul de la Paris. E visul meu sa revin pe locul 1, sa mai castig un Grand Slam, dar sa tinem cont ca e un turneu puternic; exista presiunea unui Grand Slam, fiecare meci va fi o lupta grea, iar acum ma gandesc doar la primul tur," a concluzionat Simona Halep.

Roland Garros 2020 va incepe in data de 27 septembrie, iar finala tabloului feminin este programata sa se desfasoare in data de 10 octombrie.