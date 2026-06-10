Jucătorii Iranului și-au anunțat rudele cu 24 de ore înainte de startul Mondialului: „Nu!“

Jucătorii Iranului și-au anunțat rudele cu 24 de ore înainte de startul Mondialului: „Nu!“ CM 2026
Amir Kiarash
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Lotul perșilor, aflat la Tijuana (Mexic), asistă la șicanele americanilor și la neputința FIFA.

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Cupa Mondială pornește la drum, joi, de la ora 22:00, ora României. Meciul de deschidere va fi Mexic – Africa de Sud. Din păcate, acest eveniment riscă să fie „umbrit“ de altul fără precedent în istoria competiției: retragerea unei naționale calificate de pe tablou!

Sport.ro a anunțat, astăzi, că paharul răbdării iranienilor s-a umplut. Lăsați fără vize pentru 15 oameni din delegație, dar și fără bilete pentru suporteri, perșii sunt prinși și sub presiunile venite din țară. Pentru că mulți oameni influenți din sfera politică, în frunte cu ministrul Sporturilor, Ahamd Donyamali, sunt împotriva participării naționalei la Mondiale. Explicația? Teoretic, naționala Iranului ar trebui să-și joace meciurile din cadrul grupei G pe teritoriul Statelor Unite, cu Noua Zeelanda (15 iunie, Los Angeles), Belgia (21 iunie, Los Angeles) și Egipt (26 iunie, Seattle).

Dar cum războiul Iran - SUA din Orientul Mijlociu s-a reluat după mai multe săptămâni de armistițiu, totul e în aer, la ora actuală. Și nimeni nu poate garanta că iranienii vor intra pe teren la partidele Mondialului, mai ales în contextul unor șicante interminabile.

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Jucătorii Iranului către rudele lor și prietenii: „Nu avem bilete pentru voi“

În condițiile actuale, în care e posibilă întoarcerea Iranului acasă, s-a ivit și o situație jenantă pentru o competiție de anvergura Mondialului. Concret, fotbaliștii unei reprezentative calificate nu-și pot invita rudele și prietenii la meciurile pe care ar trebui să le joace. 

Nu avem bilete pentru voi. Americanii au tăiat toate biletele pe care ar fi trebuit să le primească federația și pe care noi, la rândul nostru, urma să le distribuim mai departe“, au transmis jucătorii iranieni, potrivit presei de stat.

Ședință de urgență cu secretarul general FIFA, astăzi, la Tijuana

În momentul de față, FIFA n-a reușit să rezolve, practic, nici una dintre problemele naționalei Iranului. 

În primul rând, nu se știe când echipa poate trece granița, pentru a intra în America, în vederea meciului cu Noua Zeelanda! Circulă un zvon potrivit căruia distanța Tijuana – Los Angeles ar urma să fie parcurs cu autocarul în ziua partidei! Vorbim despre un drum de aproximativ 4 ore!

Apoi, firește, e de văzut ce se întâmplă cu biletele pentru delegația Iranului. Pentru că nu s-a mai pomenit niciodată ca o federație să-și piardă biletele, fără nicio explicație.

Pentru a lămuri aceste lucruri și nu numai, secretarul general FIFA, Mattias Grafström (45 de ani), va sosi la hotelul Iranului, la Tijuana, pentru a discuta cu oficialii federației. De remarcat că Mattias Grafström a avut deja o rundă de discuții cu conducătorii forului de la Teheran, în urma căreia a făcut niște promisiuni. Toate neonorate până în momentul de față!

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