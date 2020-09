Pliskova, sincera inaintea finalei: "Inainte, simteam ca nu am nicio sansa cu Halep pe zgura!" | Replica Simonei: "Stiu cum sa joc cu ea, dar va fi extraordinar de greu" 

Simona Halep si Karolina Pliskova vor disputa finala editiei 2020 a turneului WTA Premier 5 de la Roma.

Simona Halep si Karolina Pliskova se asteapta la o finala dificila in turneul WTA Premier 5 de la Roma. Conducand cu 7-5 scorul intalnirilor directe, numarul 2 WTA este usor favorita si din perspectiva bookmakerilor, care i-au oferit o cota de 1.51 pentru adjudecarea trofeului la Roma.

"Mereu e un meci greu cu Pliskova, e foarte greu sa returnezi serviciul ei. Stiu cum sa joc contra ei, sper sa fac un meci bun si sa castig, pentru ca imi doresc trofeul foarte mult. Conteaza ca sunt bine, sunt in forma si ma simt bine fizic. Va fi un meci extraordinar de greu. Ma concentrez mai mult pe mine si sper sa joc un meci frumos. A fost bine ca m-am odihnit dupa Praga, am venit foarte fresh aici. Faptul ca am condus in toate meciurile imi da incredere. Sunt bine, sunt increzatoare," a declarat Simona Halep pentru Digi inaintea marii finale de la WTA Roma.

"Inainte nu pot sa spun ca aveam starea psihica de acum, pentru ca atunci, cand o intalneam pe Simona pe zgura, exista sentimentul ca nu am nicio sansa. Acum, sunt mai curajoasa si cred ca o pot invinge", a punctat Karolina Pliskova, potrivit Eurosport.

"Am avut multe confruntari bune. Cand am invins-o prima data, cred ca in Fed Cup, suprafata era lenta, si atunci am inceput sa cred. La Paris aproape am castigat si ea juca foarte bine in acea zi. Simt ca inca este suprafata ei, nu a mea, dar am invins-o pe zgura inainte. Este cu totul altceva pe hard, simt mai mult ca este suprafata mea. Va fi foarte greu, pentru ca ea lupta mult, a castigat turneul de la Praga si este in finala aici. Nu va fi niciodata usor cu ea, indiferent de turneu, dar va fi un meci mare," a completat cehoaica.