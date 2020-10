"Simona Halep nu a felicitat-o pe Swiatek pentru ca a batut-o mar si are o invidie, altfel ar fi ajuns in finala!" | Cine a atacat-o in direct la TV pe Halep  

Faptul ca Simona Halep nu a felicitat pe social media noua campioana de la Roland Garros a starnit valva.

Simona Halep i-a transmis un mesaj special ibericului Rafael Nadal, dupa succesul rasunator din finala Roland Garros, scor 6-0, 6-2, 7-5, obtinut in fata liderului mondial, Novak Djokovic.

Cu o zi inainte insa, numarul 2 WTA a ales sa nu publice nimic pe paginile sale de social media dupa incheierea finalei turneului feminin, in cadrul caruia Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA) si-a adjudecat primul Grand Slam al carierei. Tocmai din acest motiv, jurnalistul Radu Banciu a speculat ca aceasta tacere ar veni din invidia Simonei, eliminata in optimile de finala, scor 6-1, 6-2 de catre jucatoarea poloneza.

"Am auzit ca Simona Halep nu a felicitat-o pe Iga Swiatek, prima poloneza care a castigat Roland Garros. Pe Nadal l-a felicitat pentru ca probabil ii place de el si sunt de acord. Doar nu o sa ii placa de Swiatek... N-a felicitat-o in primul rand pentru ca a batut-o aia mar si are o invidie, pentru ca ea era in forma si, daca nu o batea Swiatek, ar fi ajuns in finala. Mi se pare si firesc. De ce trebuie s-o feliciti doar pentru ca o face toata lumea? Daca nu a facut-o din ratiunile astea, bravo ei!", a afirmat Radu Banciu in cadrul emisiunii Fotbal All Inclusive difuzate de Look Sport, conform Gazetei Sporturilor.

"Felicitari, Rafa! Esti un exemplu pentru toti in sportul nostru si cel mai bun pe care l-am vazut! Cel mai important, esti o persoana deosebita! Te respect," a fost mesajul scris de Simona Halep pe Twitter, dupa ce Nadal a castigat al 13-lea trofeu la Roland Garros.

Congratulations Rafa. You’re an example to everyone in our sport and the best we’ve seen. Most importantly, a great person. Huge respect. ???????????????????????? @RafaelNadal — Simona Halep (@Simona_Halep) October 11, 2020