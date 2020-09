Simona Halep poate spera din nou la locul 1 WTA! Scenariul de vis care o poate propulsa in fruntea tenisului mondial

Din articol Cati bani a castigat Simona Halep pentru calificarea in finala turneului WTA Premier 5 de la Roma?

Odata cu atingerea finalei la WTA Roma, Simona Halep poate spera din nou la recastigarea pozitiei de lider WTA.

Calificarea in finala turneului WTA Premier 5 de la Roma inseamna pentru Simona Halep nu doar confirmarea ca poate concura cu brio impotriva celor mai puternice adversare ale circuitului pe zgura, printre care Garbine Muguruza, ci si relansarea calculelor clasamentului WTA in perspectiva schimbarii liderului mondial.

Cu 584 de puncte deja adjudecate pentru accederea in ultimul act, Simona Halep are acum sansa de a-si adjudeca primul titlu la Roma in cariera sa, performanta care ar insemna ajungerea la un cuantum de 7255 de puncte WTA.

In acest caz, Simona Halep ar avea cu 1462 de puncte mai putine decat actuala ocupanta a locului 1 WTA, Ashleigh Barty, care si-a anuntat deja absenta de la Roland Garros, acuzandu-si forma fizica precara si indisponibilitatea la a parasi continentul Oceania, in contextul pandemiei de coronavirus.

Detinatoare a titlului la French Open in 2019, Barty nu isi va pierde punctele, dar Simona Halep va putea castiga pana la 1570 de puncte in situatia in care va castiga trofeul la Paris, ea oprindu-se in sferturi anul trecut. Astfel, daca Simona Halep ar castiga Roland Garros, editia 2020, ea ar ajunge la un punctaj de 8795 de puncte, cu 78 mai multe decat detine in prezent sportiva din Australia

Dupa victoria incredibila bifata in semifinale in dauna Garbinei Muguruza, Simona Halep si-a asigurat un cec in valoare de 150,000 de euro, dar va avea oportunitatea de a-si mari recompensa pana la 205,000 de euro, atat timp cat o va intrece pe Karolina Pliskova in finala competitiei de la Foro Italico.

Simona Halep a debutat la editia din anul precedent din postura de campioana en-titre, dar a fost oprita in sferturile de finala tocmai de tanara jucatoare americana, Amanda Anisimova.

La 18 ani, Anisimova o elimina pe campioana in exercitiu, la acea vreme, scor 6-2, 6-4, devenind prima jucatoare nascuta in secolul 21 care atinge faza semifinalelor a unui turneu de mare slem.

Anisimova avea sa fie eliminata de Ashleigh Barty in semifinale, scor 7-6, 3-6, 3-6.