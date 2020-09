CTP, reactie fabuloasa la adresa Pliskovei: "Cum sa intri asa pe teren in fata Simonei, care este 'motoreta Mobra' a tenisului mondial?"

CTP a catalogat-o pe Simona Halep 'motoreta Mobra' a tenisului mondial.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a apreciat finala fara istoric de la Roma ca fiind un joc in care Simona Halep a fost singura jucatoare pe teren, si aceasta nu doar datorita jocului sau bun, ci din cauza conditiei fizice precare acuzate de Karolina Pliskova.

"Am mai vazut abandonuri, unele si mai crancene: mi-o amintesc pe Serena Williams la WImbledon, care s-a tarat,pur si simplu, un meci intreg pe teren. Urla de durere si totusi nu a iesit de pe teren, chiar daca, bineinteles, a fost infranta. Cred ca in iarna lui 2017, inainte de Australian Open imi amintesc o privire a Simonei, la complexul Stejarii, cand avea o accidentare grava la genunchi; i se citea teama in ochi, teama ca nu va mai putea juca tenis. Privirea aceea m-a inspaimantat. Stiu ce inseamna sa nu mai poti juca tenis, nu numai pentru o super jucatoare, ci si pentru oricine este indragostit de sportul asta si l-a facut la orice nivel: sa nu mai poata juca e cel mai groaznic lucru de pe aceasta planeta," a adaugat CTP.

CTP: "Simona Halep nu a jucat cu nimeni, a fost singura pe teren."



"Nu trebuie diminuata victoria Simonei aici la Roma. Eu zic: Simona campioana la Foro Italico, dupa ce a invins in finala cu Muguruza. Astazi nu a fost un meci. Ce nu inteleg eu la Karolina Pliskova e de ce a intrat pe teren in conditia fizica in care se afla. Ea nu a lovit din deplasare, in primul set a lovit serviciul sau mingile care i-au ajuns la mana; in rest, nu se putea misca.

Cum sa intri pe teren in fata Simonei, care este 'motoreta mobra' a tenisului mondial? A intrat pe teren grav accidentata, de la prima minge ea nu s-a miscat. Am vazut meciul, ce naiba! De la inceput a fost intr-o conditie fizica precara, dar nu inteleg cum aceasta s-a degradat. Nu stiu care e cauza, am vazut-o suflandu-si nasul, avea ochii rosii, avea nevoie de asistenta in zona lombara... e ciudat, pentru ca ieri a facut un meci foarte solid in fata Marketei Vondrousova si nu arata nicio slabiciune. Cu toate astea, Simona e campioana absolut meritat la Roma," a incheiat Cristian Tudor Popescu.