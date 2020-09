FINALA WTA ROMA, LIVE LUNI 15:30 | Simona Halep, fata in fata cu istoria: impotriva cui va lupta pentru primul titlu in capitala Italiei

Din articol Simona Halep o conduce cu 7-5 pe Karolina Pliskova la meciurile directe

Simona Halep joaca impotriva Karolinei Pliskova pentru primul titlu WTA la Roma si al 22-lea in cariera.

Calificata pentru a treia oara in finala turneului WTA de la Roma, Simona Halep si-a aflat adversara din finala de luni, care va incepe la ora 15:30.

Oponenta ii va fi cehoaica Pliskova Karolina, ocupanta locului 4 in clasamentul mondial, care a trecut de conationala sa, Marketa Vondrousova (19 WTA), scor 6-2, 6-4 in penultimul act, dupa un joc care a durat o ora si 23 de minute

Simona Halep o conduce cu 7-5 pe Karolina Pliskova la meciurile directe



Cu toate ca are palmares pozitiv in fata sportivei din Republica Ceha, Halep are motive de ingrijorare inaintea acestui meci, avand in vedere ca toate confruntarile au fost echilibrate, iar una din cele doua jucate pe zgura s-a incheiat in favoarea Karolinei.

S-a intamplat in sferturi la Madrid 2018 ca Pliskova sa o depaseasca pe Simona Halep pe zgura, scor 6-4, 6-3, dar cel mai relevant meci jucat de cele doua pe suprafata lenta s-a desfasurat in 2017, in semifinalele Roland Garros, cand actualul numar 2 WTA se impunea cu 6-4, 3-6, 6-3.

Finala turneului WTA Premier 5 de la Roma dintre Simona Halep si Karolina Pliskova va avea loc luni, 21 septembrie cu incepere de la ora 15:30, ora Romaniei.