"Dupa suspendarea sezonului din cauza pandemiei, Simona nu mai cunoaste decat gustul victoriei!" | Simona Halep, ADULATA de presa internationala 

Simona Halep a fost adulata in toata presa internationala dupa victoria din finala turneului WTA Premier 5 de la Roma.

Plecand de la jurnalistii cehi si pana la ziaristii italieni, care au fost martori oculari ai succesului numarului 2 WTA la Roma, Simona Halep a primit doar laude cu o saptamana inaintea inceperii turneului de la Roland Garros.

In perspectiva debutului celui de-al treilea si al ultimului Grand Slam al anului, jurnalistii straini o vad pe Simona Halep mare favorita la castigarea trofeului competitiei pariziene.

"Simona Halep va ajunge la Roland Garros cu moralul mai sus de nori", in opinia jurnalistilor Marca



"Acuzand dureri la coapsa stanga, cehoaica Karolina Pliskova a preferat sa abandoneze in finala de luni a turneului de la Roma. Apropierea Roland Garros a jucat cu siguranta un rol in luarea acestei decizii, menite sa nu-si agraveze accidentarea continuand un meci in care a avut dificultati in a fi competitiva. Simona Halep, incoronata regina la Roma dupa o finala care nu a fost o finala," au scris jurnalistii francezi ai publicatiei L'Equipe.

"E uimitor, dar nu usor sa vezi un rezultat ca acesta pe care Simona Halep l-a reusit intr-o competitie arhicunoscuta, precum turneul WTA Premier 5 de la Roma. Nu e usor sa precizezi daca lucrurile care s-au intamplat azi pe terenul central au fost mai degraba datorita meritelor romancei sau cauzate de problemele fizice pe care Karolina Pliskova le-a experimentat, dar faptul ca Simona Halep a fost proclamata campioana la Roma pentru prima oara va insemna mult pentru ea; ii va permite sa ajunga foarte motivata la Roland Garros, unde, pentru multi, ea va fi marea favorita pentru castigarea trofeului. O victorie a romancei era asteptata, dar corectia pe care Simona Haelp i-a oferit-o rivalei sale nu a putut fi prevazuta de nimeni. Cu acest titlu, Simona arata din nou de ce este, in opinia multora, cea mai buna jucatoare din lume pe zgura," au scris spaniolii de la Punto de Break.

"Foro Italico este un loc pe care numarul 2 mondial il are la inima. Aici Simona a reusit primul rezultat mare in WTA, semifinala din 2013 plecand inca din calificari; in plus, aici a aratat niveluri foarte bune de joc, profitand de eveniment ca o buna pregatire pentru Roland Garros. Halep a jucat foarte bine, a avut cea mai buna prestatie a intregii saptamani," au fost ideile transmise de italienii de la Ok Tennis.

"Aproape nimic nu a functionat pentru Pliskova, in timp ce Halep a dat tot ce a putut pe teren. In primul set, s-a observat o dezamagire pe fata Karolinei, dominata de numarul doi mondial. Nici startul setului doi nu a aratat foarte bine, cand Pliskova a pierdut primul game pe propriul serviciu. In cele din urma, Karolina a abandonat, din cauza unei accidentari”, a notat publicatia sport.cz.

"Simona Halep va ajunge la Roland Garros cu moralul mai sus de nori. Dupa suspendarea tenisului din cauza pandemiei, Simona cunoaste doar gustul victoriei," au scris ibericii de la Marca.

"Simona Halep si-a jucat cel mai agresiv si disciplinat tenis, in timp ce Pliskova a parut lenta in miscari, nereusind sa execute nicio lovitura direct castigatoare in primele 20 de minute," au scris jurnalistii americani de la ESPN.