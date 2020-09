PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa titlul castigat la Roma, al treilea la rand! | "Probabil ne vedem in finala Roland Garros, Karolina!" 

Simona Halep si-a adjudecat al 22-lea titlu WTA al carierei, dupa 6-0, 2-1 impotriva cehoaicei Karolina Pliskova (4 WTA), in finala competitiei WTA Premier 5 de la Roma.

Halep a fost relaxata si luminoasa la ceremonia de premiere, in cadrul careia i-a multumit echipei pentru sprijin si i-a transmis Pliskovei ca s-ar putea sa se revada in finala Roland Garros 2020.



"Buongiorno a tutti," si-a inceput Simona Halep discursul invingatoarei, pe care l-a continuat spunand: "Multumesc, Karolina. Traim vremuri dificile, dar va multumesc pentru ca ati venit si organizatorilor pentru rabdare. A fost o energie buna pe terenuri in aceasta saptamana. Felicitari, Karolina, stiu ca nu ti-ai dorit sa inchei asa finala, dar ai jucat grozav in aceasta saptamana. Iti urez o recuperare usoara si probabil ne vom vedea peste o saptamana la Roland Garros in finala (rade)," a declarat Simona Halep.

"In 2013 mi-am inceput ascensiunea catre varful tenisului mondial chiar aici, la Roma. Atunci m-am bucurat sa ajung in semifinale, dar uite ca, in sfarsit, dupa doua finale pierdute, ma bucur ca am reusit sa-l castig. Iubesc acest turneu si sunt fericita ca pot sa tin in brate acest trofeu," a adaugat numarul 2 WTA.

"Simona a fost prea puternica, ar fi trebuit sa fiu 100% din punct de vedere fizic pentru a face fata. Felicitari, Simona pentru aceasta saptamana, ai avut o saptamana grozava," a fost mesajul transmis de invinsa Karolina Pliskova in cadrul ceremoniei de premiere.

Halep: "In 2013 here I started to come to the top of world tennis. I really enjoyed and I was really happy on court that I could do the semifinals then. Since then I started to play really well and finally after two finals I could win this title.” #ibi20 pic.twitter.com/SpWDvoVQ3V