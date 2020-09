"A fost ciudat, nu stiu de ce!" Reactia Simonei Halep dupa ce a ajuns in FINALA la Roma: momentul DIFICIL din partida cu Muguruza

Simona Halep a invins-o pe Garbine Muguruza in semifinalele turneului de la Roma, scor 6-3, 4-6, 6-4.

Simona Halep s-a calificat va evolua pentru a treia oara in finala turneului de la Roma. In actul final o va intalni pe invingatoarea dintre Karolina Pliskova si Marketa Vondrousova.

Halep spune ca a fost un moment in partida cu Muguruza in care a resimtit oboseala, lucru care a facut-o sa joace 'moale' si i-a permis Muguruzei sa castige setul secund:

"Din punctul meu de vedere a fost un meci foarte, foarte bun. Cand am condus, am incetinit jocul, am jucat destul de moale, iar ea a putut sa reintre in meci. A fost foarte puternica in unele momente, dar ma bucur ca spre final am fost agresiva, ca in primul set.

Cand am condus mi-a scazut un pic energia, nu stiu de ce. A fost un moment ciudat. Poate ca in trecut as fi pierdut acest meci, dar de cativa ani nu mai pierd astfel de meciuri. Ma bucur tare mult ca se vede diferenta si progresul mental pe care l-am facut.

Sunt foarte bucuroasa de modul in care am jucat, imi da mare incredere un astfel de meci cu Muguruza, pe zgura. Este o jucatoare extraordinara, mereu e greu contra ei", a spus Simona Halep, pentru Digi Sport.