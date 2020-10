Rafael Nadal a dezvaluit secretul din spatele victoriei de la Roland Garros :) "De trei ani nu mai pusesem mana pe o maneta de PlayStation"

Din articol Ce a facut Rafael Nadal in perioada de autoizolare din martie-aprilie 2020

Rafael Nadal a dezvaluit ce a facut pentru a se linisti in timpul autoizolarii din primavara acestui an.

Inainte de a face deplasarea la Roland Garros pentru editia din acest an, Rafael Nadal se arata sceptic cu privire la sansele sale de a castiga, atat din cauza conditiilor de joc - mingile Wilson, temperatura scazuta si acoperisul tras peste Arena Philippe Chatrier -, cat si din cauza lipsei de pregatire fizica.

Nadal a povestit intr-un interviu acordat jurnalistilor Marca faptul ca, in timpul pandemiei, nu s-a antrenat la fel de intens precum o facea odinioara. Contrar minusurilor fizice acuzate de Rafael Nadal, 'Regele Zgurii' si-a trecut in palmares cel de-al 13-lea titlu in capitala Hexagonului dupa un parcurs impecabil, reusind sa castige Slam-ul parizian fara sa piarda set.

"Mie mi s-a parut mai dificil decat lui Carlos Moya si Rafael Maymo, sunt un tip care prefera sa se afle printre oameni. Carlos se simte excelent pe cont propriu. La fel si Rafa. Pentru mine e putin mai dificil. Mie zilele mi s-au parut mai lungi decat lor, dar am redescoperit niste lucruri de care uitasem. De trei ani nu mai pusesem mana pe o consola de PlayStation. Ne-am jucat mult impreuna. De asemenea, am citit multe stiri si am urmarit multe seriale," a declarat Rafael Nadal, potrivit Eurosport.

Din seria fostilor lideri ATP care au dezvoltat o dependenta pentru jocurile video se mai regaseste Andy Murray, care a marturisit, conform Essentially Sports ca a traversat o perioada mai dificila in acest sens: "Pana am facut 26 de ani, imi duceam PlayStation-ul oriunde cu mine. Ma jucam mult prea mult, jucam PES pana la 2-3 dimineata, iar a doua zi aveam meci," a relatat tenismenul scotian.