După glorie, doar chin! Juan Martin del Potro, dărâmat după retragerea din tenis: „Nu mai am nimic. Pot doar să umblu, atât!”

Juan Martin del Potro l-a învins pe Roger Federer în cinci seturi, scor 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-2 în finala US Open 2009, la nici 21 de ani împliniți. Tenismenul argentinian nu a avut însă parte de continuarea carierei pe care o spera în acel moment, sfârșind chinuit de accidentări, atât la nivelul genunchilor, cât și la încheietură, probleme care i-au fragmentat și grăbit finalul carierei.

Retras din activitate la începtuul sezonului 2022, la vârsta de 33 de ani, Juan Martin del Potro s-a destăinuit, într-un interviu recent, vorbind despre dificultățile majore întâmpinate atât fizic, cât și psihic, după încheierea carierei de tenismen profesionist.

del Potro: „Nu pot nici să urc scările fără dureri. Am fost numărul 3 ATP, după care mi-am rupt genunchii și iată-mă, neavând nimic.”

„Recent am fost în Elveția ca să văd un alt doctor. Am început un alt tratament, care mi-a fost recomandat de mulți alți tenismeni, dar până acum nu am avut parte de rezultate bune. Imaginați-vă ce frustrare simt când văd că lucrurile nu funcționează, după fiecare încercare de tratament sau operație.

Ca de obicei, îmi provoc deziluzii, sper, am credință în noul tratament, încerc din nou, dar când eșuează, loviura e grea. De trei ani și jumătate, în ciuda multor operații și tratamente, mi s-a întâmplat constant. Astăzi pot doar să umblu, nu pot să alerg pe bandă și nu pot să urc scările fără dureri.

Nu pot nici să conduc prea mult timp fără să opresc pentru a-mi întinde picioarele.

Asta e realitatea mea, care e dură, e tristă, dar întotdeauna încerc să-mi îmbunătățesc starea, iar noua mea provocare e să trăiesc în cea mai bună manieră posibilă, inclusiv psihologic, în ciuda problemei mele.

Psihic, nu pot să accept o viață fără tenis. Nu am avut parte de o tranziție treptată, nu am idee ce au făcut alți sportivi pentru a trece prin acest proces în pace. Am fost numărul trei în lume, după care brusc mi-am rupt genunchii, iar acum iată-mă aici, neavând nimic.

În tot acest timp am încercat să mă recuperez, dar până la un anumit punct, când am spus că e suficient. Când vorbesc cu alți sportivi care s-au retras, îmi spun că le-a luat doi ani să se pregătească de retragere. Eu însă trec prin acest proces acum,” a declarat Juan Martin del Potro, potrivit UbiTennis.

În cariera sa de jucător profesionist de tenis, Juan Martin del Potro a încasat $25,896,046 din premiile acordate pentru rezultatele excepționale reușite în circuitul ATP, sumă totală care a fost impozitată, în funcție de țara în care sudamericanul a reușit performanțele.