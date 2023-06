Del Potro îl atacă pe Alcaraz: „La vârsta lui, eu îl băteam pe Federer, iar el are crampe musculare?”

Campion al ediției 2009 a Openului American, pe când avea doar 20 de ani, argentinianul Juan Martin del Potro a comentat prestația tânărului Carlos Alcaraz, care, la aceeași vârstă, are un titlu de mare șlem în palmares, dar a eșuat din punct de vedere fizic, în bătălia cu Novak Djokovic din semifinalele Roland Garros.

Mai tânăr cu 16 ani decât tenismenul sârb, Alcaraz a acuzat crampe musculare în seturile 3 și 4, pe care le-a pierdut scor 6-1, 6-1, după prime două manșe disputate, încheiate 3-6, 7-5.

Juan Martin del Potro îl critică pe Carlos Alcaraz

„Alcaraz a avut crampe după două seturi jucate cu Djokovic și are 20 de ani. Eu la 20 de ani câștigam finala US Open împotriva lui Federer,” a punctat Juan Martin del Potro, într-un interviu acordat publicației Pagina 12, citată de Tennis World USA.

Sudamericanul nu își uită visul de a reveni în tenis, în acest an, pentru un ultim meci oficial. „Nu am avut niciodată probleme în a-i bate pe cei mai buni. Problema mea a fost să îmi tratez încheietura,” a adăugat argentinianul, în interviul în care și-a declarat încă vie dorința de a juca la US Open, în acest an.

La 20 de ani, Juan Martin del Potro l-a depășit pe Roger Federer, în finala US Open 2009, scor 3–6, 7–6(7–5), 4–6, 7–6(7–4), 6–2, conturând una dintre cele mai mari surprize ale Erei Open.