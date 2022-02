„O legendă vie!” Juan Martin del Potro, tenismenul preferat de Next Gen pentru că a încurcat vechiul „Big 4” în ATP

Lumea tenisului nu a asistat impasibilă la retragerea emoționantă a argentinianului Juan Martin del Potro. La 33 de ani, jucătorul născut la Tandil a jucat la Buenos Aires ultimul meci oficial al carierei de tenismen profesionist.

Frances Tiafoe (24 de ani, 33 ATP) și Stefanos Tsitsipas (23 de ani, 4 ATP) au admis că Juan Martin del Potro a fost tenismenul lor preferat, ambii crescând și avându-l ca model în timpul copilăriei.

„Omule, e o nebunie. Sper ca ăsta să nu fie ultimul tău meci. Dar dacă este, vreau să îți mulțumesc. Ai fost tenismenul meu preferat când eram mic. Țin minte cum te-am urmărit la Washington când eram un copil. Ai fost primul jucător profesionist care mi-a semnat o minge. Am devenit un mega fan de-ai tăi.

Țin minte că i-am spus antrenorului meu că vei câștiga US Open într-o zi și ai reușit. Am plâns în 2009, atunci când l-ai câștigat. Știu că sun ca un fanboy, dar sunt. E remarcabil câte ai reușit, având în vedere prin câte lucruri ai trecut.

În ochii mei, locul tău e în Hall of Fame, ești o legendă vie. Ai lăsat o mare urmă în acest sport. Dați-i omului iubirea care i se cuvine,” a scris Frances Tiafoe într-o postare publicată pe Instagram.

„del Potro a fost întotdeauna tenismenul meu preferat, alături de Federer. Am crescut urmărindu-l jucând, iar acum îmi pare rău să îl văd anunțându-și retragerea în lacrimi. A avut un impact enorm asupra carierei mele și în lumea tenisului,” a spus Stefanos Tsitsipas, potirvit jurnalistului Mario Boccardi.

Palmaresul lui del Potro în fața „Big 4” din ATP

„Uriașul” del Potro a strâns 20 de succese în defavoarea lui Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Andy Murray.

Numărul total de partide jucate de tenismenul argentinian în compania celor patru se ridică la 72.

Juan Martín del Potro's last time on a tennis court. He leaves his headband in the net...???? pic.twitter.com/yXKyMxzqoB