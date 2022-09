Aryna Sabalenka (24 de ani, 7 WTA) a semnat o nouă apariție sexy, prin intermediul unui pictorial.

A șaptea jucătoare a lumii s-a lăsat filmată și pozată topless, promovând o serie de articole vestimentare, iar urmăritorii săi pe rețelele sociale s-au strâns în număr-record la postarea publicată.

Plictiseala Arynei Sabalenka în carantină a atins cote înalte, încă din primele zile. Diagnosticată cu COVID-19 și forțată să rămână timp de 14 zile la Indian Wells, în ciuda faptului că se află în imposibilitatea de a participa la turneul WTA 1000, sportiva din Belarus a făcut furori pe rețelele sociale.

„Au spus că vitamina D e bună,” a scris Aryna Sabalenka pe Instagram, descriind două imagini în care s-a pozat în bikini, pe balconul apartamentului în care își petrece perioada carantinei. Imaginile s-au viralizat rapid, ajungând la peste 30,000 de aprecieri, de altfel Aryna Sabalenka aflându-se într-un vârf de formă al carierei, la cea mai înaltă clasare.

Everyone is talking about Sabalenka but it’s the camera woman for me???? pic.twitter.com/2If5Ni5owx