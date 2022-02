Campionul de mare șlem, Juan Martin del Potro s-a retras din tenis la 33 de ani: „Vreau să pot dormi fără dureri.” 

La 33 de ani, Juan Martin del Potro a jucat ultimul meci oficial al carierei de tenismen profesionist. Tenismenul argentinian cu o înălțime impozantă, de 1,98 metri, a cedat în fața compatriotului său, Federico Delbonis, scor 1-6, 3-6, în 16-imile de finală ale turneului ATP 250 de la Buenos Aires.

„Catedrala” tenisului argentinian a fost umplută până la refuz pentru a omagia cariera campionului de Grand Slam care l-a învins pe Roger Federer în finala US Open 2009. Până și mama lui Juan Martin a asistat, pentru prima dată, la un meci de-ale fiului său.

del Potro: „Tot ce vreau acum e să pot să dorm fără dureri.”

Del Potro in tears. He didn’t deserve this ???? pic.twitter.com/2q2TRzdObr — Olly ???????????? (@Olly_2022) February 9, 2022

An unforgettable night in Buenos Aires comes to a close ???? The moment @FedeDelbonis defeated Del Potro ????#ArgentinaOpen pic.twitter.com/vWaOU3zUAh — Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2022

Forțat să se retragă în urma celor 8 intervenții chirurgicale suferite, dintre care 4, efectuate asupra genunchiului drept în ultimii 3 ani. Cu probleme serioase și la încheietura mâinii drepte, del Potro a fost unul dintre tenismenii care le-au pus constant probleme jucătorilor din așa-numitul „Big 4”, anume Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Andy Murray, dar a fost doborât prematur de seria ghinioanelor implacabile.

Înainte de a juca ultimul game, încheiat cu o eroare neforțată de forehand, Juan Martin del Potro a izbucnit în plâns și a fost aplaudat la scenă deschisă după încheierea meciului. Del Potro și-a agățat bandana în fileu, un gest simbolic prin care a spus „La revedere!” lumii tenisului.

Juan Martin del Potro, fost număr 3 ATP se retrage având în palmares 22 de titluri ATP, printre care un trofeu de mare șlem, cucerit la Flushing Meadows, în 2009. Între competițiile majore cucerite se numără turneul ATP Masters 1000 de la Indian Wells, câștigat în 2018, dar și trofeele ATP 500 de la Rotterdam și Tokyo, adjudecate în 2013.

„Cel mai greu lucru de cucerit nu e vreun trofeu sau un loc în clasament, ci dragostea și susținerea oamenilor. Cred că am cucerit-o. Acum vreau doar să trăiesc în pace, să pot să dorm fără să mă doară picioarele,” a spus Juan Martin del Potro în interviul oferit pe teren.

How good is it to see that forehand back in action ????@delpotrojuan #ArgentinaOpen pic.twitter.com/7f5CfyiOQZ — Tennis TV (@TennisTV) February 8, 2022