"Ar putea fi mai degrabă un adio decât o revenire". Juan Martin del Potro a anunțat, în lacrimi, că se pregătește de retragere

Campionul US Open 2009, argentinianul Juan Martin del Potro va bifa o revenire emoționantă în circuitul de elită al tenisului masculin.

La 33 de ani, uriașul tenismen cu o înălțime de 1,98 metri, del Potro a ajuns număr 757 ATP, dar a primit două wildcard-uri pentru a putea participa la turneele ATP 250 și ATP 500 de la Buenos Aires, respectiv Rio de Janeiro, programate în următoarele două săptămâni.

Argentina Open, ultimul turneu pentru Juan Martin del Potro?

În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o înaintea debutului turneului ATP 250 Buenos Aries, Juan Martin del Potro a mărturisit, cu lacrimi în ochi, că s-ar putea să fie ultima competiție oficială la care participă.

"Știu că oamenii așteaptă să revin în tenis, dar acest turneu ar putea fi mai degrabă un adio decât o revenire. Am puterea de a continua, dar genunchiul meu devine un coșmar. Am încercat mai multe tratamente în ultimii ani, cu medici diferiți, în încercarea de a rezolva problemele. Chiar și așa, nu am găsit o soluție.

Nu m-am gândit că m-aș putea retrage din tenis fără să am șansa de a-mi lua rămas bun și nu-mi pot imagina un turneu mai bun pentru a face asta decât cel de la Buenos Aires. După aceste săptămâni vom vedea ce se va întâmpla cu viitorul meu. Cert este că vreau să trăiesc ca o persoană de 33 de ani, să încerc să nu mai am dureri. Este o decizie dificilă, dar am vrut să fie clar", a spus sportivul.

???????? "Tal vez sea más una despedida que una vuelta", Juan Martín Del Potro sobre su participación en el Argentina Open en TyC Sports. pic.twitter.com/IFslLAcIXr — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2022

Juan Martin del Potro, operat de 4 ori la genunchi în ultimii 3 ani

Dublu semifinalist la Roland Garros, campion al Openului American și semifinalist la Wimbledon în 2013, Juan Martin del Potro este recunoscut în circuitul ATP ca un tenismen cu un serviciu și un forehand de temut.

Ghinionul tenismenului din America de Sud a constat în problemele numeroase suferite la nivelul genunchiului, jucătorul necesitând 8 intervenții chirurgicale de-a lungul carierei sale.