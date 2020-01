El este CEL MAI GHINIONIST TENISMEN: Juan Martin Del Potro a ajuns din nou in sala de operatie

Juan Martin Del Potro isi amana revenirea in circuitul ATP. Argentinianul a fost supus unei noi interventii chirurgicale la genunchi, dupa a doua fractura suferita la rotula genunchiului in iunie, la Queen's.

Operatia din vara a esuat in a diminua durerile sudamericanului, prin urmare campionul de la US Open din 2009 a fost nevoit sa se deplaseze la Miami, Florida pentru o interventie suplimentara.

"Speram ca aceasta sa fie solutia definitiva pentru a elimina durerea", a spus un membru al echipei lui Del Potro. Juan Martin Del Potro a suferit prima ruptura la rotula genunchiului in octombrie 2018 la Shanghai. A revenit dupa cateva luni, dar din nefericire a recidivat in meciul cu Denis Shapovalov, cand argentinianul a alunecat pe iarba de la Queen's.

"E timpul sa ma duc acasa pentru odihna. Va multumesc tuturor pentru dragostea si sprijinul pe care mi le acordati in aceste momente dificile. Va imbratisez pe toti", a scris Juan Martin Del Potro pe Twitter.

Ahora sí, con el alta médica rumbo a descansar a casa.

Una vez más GRACIAS por todo el amor y apoyo que me dan en estos momentos difíciles.

Un abrazo grande para todos!

Time to go home to rest. Once again, thank you for the love and support ❤️ pic.twitter.com/Bh7DUIs9cj