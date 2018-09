Djokovic a castigat US Open pentru a treia oara in cariera! Victorie fara emotii in finala cu Del Potro: sarbul a ajuns la 14 turnee de Grand Slam castigate

Novak Djokovic a castigat pentru a treia oara US Open.

Sarbul a castigat finala contra argentinianului Juan Martin Del Potro, scor 6-3, 7-6(4), 6-3 dupa un meci care a durat 3 ore si 15 minute.



Djokovic a mai castigat US Open in 2011 si 2015, iar trofeul obtinut acum este al 14-lea titlu de Grand Slam din cariera.



Pentru acest succes, Djokovic a primit un cec in valoare de 3,8 milioane de dolari. Del Potro va incasa 1,85 milioane de dolari din postura de finalist.