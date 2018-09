Reactia lui Ilie Nastase dupa incidentele de la US Open! "Daca ameninti arbitrul, sa nu te miri daca vei fi ars la buzunar!"

Ilie Nastase a comentat si el pe marginea evenimentelor care au avut loc in finala feminina de la US Open 2018.

Serena Williams l-a numit pe arbitrul de scaun, portughezul Carlos Ramos, “hot”, iar americanca a primit trei avertismente pentru mai multe abateri in partida disputata la Flushing Meadows cu Naomi Osaka.

"Regulamentul este regulament pentru toata lumea, iar Serena trebuie sa il respecte. Iti place sau nu iti place asta este situatia. Dupa parerea mea ea nu trebuie sa se simta discriminata, deoarece arbitrii ii penalizeaza si pe Nadal, Nole sau pe altii din circuitul masculin. Si Kyrgios a fost de atatea ori penalizat de arbitri, iar ulterior pentru prostiile pe care le-a facut a fost chiar si amendat. Serena trebuie sa inteleaga ca nimeni nu are nimic cu ea. Serena este o mare campioana, iar valoarea ei este recunoscuta de toata lumea. Revenind la penalitatile si amenzile din circuitul masculin, pai atunci inseamna ca de mine chiar nici nu mai are rost sa amintesc. Eu eram preferatul arbitrilor, iar apoi plateam de nu ma vedeam pentru iesirile sau prostiile pe care le mai faceam si eu. Pe moment consideram ca arbitrii nu au dreptate, dar ulterior atunci cand ma linisteam ajungeam la concluzia ca eu am fost cel care am gresit.

Dupa toate aceste iesiri ale Serenei mie imi este teama ca ea sa nu fie chiar amendata. Conteaza foarte mult cum ii vorbesti arbitrului, iar daca il mai si ameninti atunci sa nu te miri daca vei fi ars la buzunar. Serena trebuie sa se linisteasca acum, dar ea este suparata mai mult ca sigur si pentru faptul ca a ratat o mare sansa. La 36 de ani ea putea sa mai castige inca un Grand Slam. Il facea pe cel cu numarul 24″, a spus Ilie Nastase pentru Fanatik.ro.