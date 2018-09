NOUL CLASAMENT WTA | Schimbari la varf dupa finala nebuna de la US Open: Osaka intra in TOP 10; Sloane Stephens, finalista RG, cade 6 locuri!

Invingatoare la US Open, dupa o finala marcata de cearta Serenei Williams cu arbitrul de scaun, Naomi Osaka a patruns in TOP 10 WTA.

Incepand de luni, WTA va publica noul clasament mondial, in care Naomi Osaka, proaspat incoronata regina la US Open, a reusit sa ajunga pana pe locul 7. Finalista la Roland Garros, invinsa de Simona Halep, Sloane Stephens a cazut de pe 3 pana pe 9, din cauza faptului ca avea foarte multe puncte de aparat.

Simona Halep pastreaza un avans de peste 2.000 de puncte fata de ocupanta locului secund, Caroline Wozniacki. De asemenea, Halep este deja calificata la Turneul Campioanelor.

In acest moment, Angelique Kerber si-a asigurat si ea, de pe locul 3 WTA, prezenta la Turneul Campioanelor, fiind a doua jucatoare a anului ca punctaj, dupa Halep. Pe de alta parte, Petra Kvitova mai are nevoie de 590 de puncte pentru a fi sigura de prezenta intre cele 8 finaliste ale anului, in timp ce Serena Williams s-a apropiat si ea periculos si le ameninta pe Wozniacki, Svitolina, Stephens, Bertens, Pliskova si Mertens.

Noul clasament WTA, incepand de luni

Clasamentul pentru Turneul Campioanelor