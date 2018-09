ULTIMA ORA | WTA a amendat-o pe Serena Williams dupa scandalul din finala US Open! Cati bani i-a luat WTA din premiul de 1.8 milioane $

Serena Williams a fost amendata de WTA pentru scandalul cu arbitrul de scaun al finalei US Open.

Serena Williams a primit o amenda de 17.000 dolari dupa scandalul din finala US Open, pierduta in fata japonezei Naomi Osaka, anunta presa americana.



Serena Williams a castigat 1.8 milioane dolari pentru parcursul sau din acest an la US Open, in timp ce invingatoarea Naomi Osaka a obtinut dublul sumei.