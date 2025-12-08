Moldovenii au primit vizita giuleștenilor în ultimul meci al etapei #19 din sezonul regulat al Superligii României. FC Botoșani și Rapid au împărțit punctele la finalul celor 90 de minute.



Iftime a lansat acuzații după Botoșani - Rapid în direct la TV, iar Săpunaru a intervenit imediat! Dialog aprins: ”Rușine! / Ok, am greșit”



Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a avut o intervenție telefonică în direct la televiziunea Digi Sport, în care a explicat că nu e mulțumit cu punctul și că echipa pe care o patronează ar fi trebuit să câștige duelul.



Mai mult decât atât, Iftime s-a legat și de câteva faze controversate din timpul meciului, de incursiunea din careul giuleștenilor dintre Kramer și Sebastian Mailat și de ofsaidul din finalul meciului de la Miron.



”Sincer, nu sunt mulțumit. Dar, putea să fie și mai rău. Eu tot așteptam meciurile astea să văd echipe care ne subordonează, care vor campionatul, care să ne țină în poartă. Dar nu a fost deloc așa. Noi suntem o echipă de play-off. Jucăm fotbal.



Am așa o mică temere. Arbitrul a fost un pic incorect. Un pic! Sunt două-trei faze. Îl calcă, ia galben, e călcat, nimic! Și să nu mai spun de ofsaid. Nu a fost ofsaid.



Și la Mailat. Într-o judecată de-asta românească era 11 metri. Asta a fost atâta tot! Rapidul nu e mai bună decât Craiova și nici decât Dinamo. Opinia mea”, a spus Iftime.



Ulterior, fostul căpitan din Grant, Cristi Săpunaru, retras la finalul stagiunii precedente din fotbal și aflat luni seară în studioul emisiunii de la Digi Sport, a intervenit asupra declarațiilor lui Iftime și a urmat un scurt dialog între cei doi.



Săpunaru: Vă salut, domnule Iftime! Cristi Săpunaru sunt. Uitați-vă la fază. Mailat îl trage pe Kramer prima oară.

Vă salut, domnule Iftime! Cristi Săpunaru sunt. Uitați-vă la fază. Mailat îl trage pe Kramer prima oară. Iftime: Nu. Mailat îi ia fața.

Nu. Mailat îi ia fața. Săpunaru: Nu îi ia fața. Îl trage. Nu e penalty.

Nu îi ia fața. Îl trage. Nu e penalty. Iftime: Eu acum nu sunt mai bun doctor în fotbal ca tine. Ok, am greșit.

Eu acum nu sunt mai bun doctor în fotbal ca tine. Ok, am greșit. Săpunaru: La ofsaid vă refereați la Miron?

La ofsaid vă refereați la Miron? Iftime: Da, nu poți să faci așa ceva! Nu am văzut un arbitru de centru să fluiere fără să se ridice steagul de la margine. Nu, nu a ridicat! Nu e adevărat, nu l-a ridicat! L-a ridicat după, ascultați ce vă spun eu. E rușine! El s-a bucurat. Uitați-vă la arbitrul de tușă.



Finanțatorul din Moldova a întărit, pe urmă, ideea că echipa sa poate face față în play-off și că niciuna dintre pretendentele la titlu, Dinamo, Craiova și Rapid, nu au excelat pe terenul botoșănenilor.



”Eu am zis că suntem de play-off. Mă gândeam că echipele astea mari, ca Rapid, Dinamo sau Craiova, vin să joace fotbal la noi!”, a adăugat Iftime.

