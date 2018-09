"In clasa a treia am scris o compunere! Se numea: "Vreau sa fiu ca Serena"". Declaratia care umbreste tot scandalul de la finala US Open, facuta de Naomi Osaka

La doar 20 de ani, Naomi Osaka a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open, impiedicand-o pe americanca sa bata recordul de Grand Slamuri castigate.

Finala de la US Open a fost marcata de un scandal monstru intre Serena Williams si arbitrul de scaun Carlos Ramos. Americanca l-a acuzat pe acesta ca este "mincinos si hot", dupa ce a decis sa o sanctioneze cu un punct de penalizare.

Naomi Osaka a invins-o in doua seturi, scor 6-2, 6-4 pe Serena Williams, reusind, la doar 20 de ani, sa castige primul sau titlu de Grand Slam. La scurt timp dupa finala, ea a incercat sa detensioneze situatia si a vorbit despre ce inseamna Serena Williams pentru ea si pentru tenis.

"Cand am imbratisat-o pe Serena la fileu, am simtit ca sunt din nou copil. Cand eram mica, am scris o componere despre ea. Eram clasa a treia. Am scris ca vreau sa fiu ca Serena. Imi voi aminti mereu de Serena pe care o iubesc. A fost foarte draguta cu mine la fileu si pe podium. Cred ca poate in cateva zile imi voi da seama de ce am reusit sa fac. Am simtit ca nu trebuie sa ma las coplesita de emotii, doar sa ma concentrez sa joc tenis", a spus Naomi Osaka.