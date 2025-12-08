VIDEO Gigi Becali, cât pe ce să bată recordul: "Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!"

Gigi Becali, c&acirc;t pe ce să bată recordul: Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a dezvăluit că a fost gata să facă un transfer record pentru fotbalul românesc în această iarnă.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBlouis munteanu
Din articol

Cea mai mare sumă plătită vreodată de cluburile din Superliga pentru un transfer s-a ridicat la 3 milioane de euro, bornă atinsă de două ori de FCSB, pentru Florinel Coman (cumpărat de la Farul Constanța, în 2017) și Daniel Bîrligea (în 2024, inițial pentru două milioane de euro). De asemenea, CFR Cluj plătea tot 3 milioane de euro în 2007 pentru a-l achiziționa pe atacantul argentinian Cristian Fabbiani, de la Lanus.

Gigi Becali: "Am oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu. Cine credea vreodată?"

Gigi Becali a dezvăluit acum că a oferit 4 milioane de euro pentru a-l achiziționa în iarnă pe Louis Munteanu, atacantul lui CFR Cluj. Mutarea a picat însă din cauza pretențiilor ridicate ale fotbalistului privind salariu.

"În toată lumea este vorba de bani. Pe timpuri, dădeam salarii de 2.000-3.000, acum am un jucător care a luat un milion de euro - bani într-un an. Astea sunt vremurile bune. Am făcut o ofertă de 4 milioane de euro pe un jucător (n.r - Louis Munteanu). Pe timpuri, nu se putea vorbi decât de 200.000 de euro, bani pe care mi se pare că i-am dat pe Pompiliu Stoica. Dar acum sunt vremuri bune pentru că vorbim de zeci și sute de milioane de euro.

Am avut mari bucurii. Cine credea vreodată că încasez 20 de milioane sau că ajung să fac ofertă de 4 milioane de euro pentru un jucător din România? Nu credea nimeni niciodată! Astea sunt vremuri bune.

Am fost întrebat cât este investiția și cât este pierderea. La ora asta, să zicem că suntem în echilibru ca investiție, mă refer la bani scoși. Eu cred că FCSB, la ora asta, costă 200-300 de milioane. În 10 ani va câștiga un miliard. Atunci, câștigul meu va fi un miliard peste 10 ani, chiar dacă acum sunt la plutire. Așa am văzut lucrurile eu întotdeauna", a spus Gigi Becali, la Gala Fanatik.

Gigi Becali: "Trebuie să aibă grijă cineva de Munteanu. Un medic sau un bodyguard"

Întrebat dacă mai există vreo șansă să revină asupra achiziționării lui Munteanu de la CFR Cluj, Gigi Becali a exclus orice posibilitate.

”Louis Munteanu nu mă mai interesează. Gata, s-a terminat toată telenovela. El trebuie să fie fotbalist, să aibă cineva grijă de el. El fotbalist este, dacă îl ține cineva să ajungă la o convenție, îi aduce un însoțitor. Dar să doarme acolo, cu el, să stea lângă el în tot ce face.

Louis Munteanu e fotbalist, dar trebuie să aibă cineva grijă de el. Dacă cineva îl ține și ajunge la o convenție... să i se spună că ăsta e programul lui și să i se dea un însoțitor, un medic, ca să nu zic bodyguard. Să doarmă acolo cu el și să vadă tot ce face. Altfel...", a mai spus Becali.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
Tragedie &icirc;n Tenerife. Doi cetățeni rom&acirc;ni au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
ULTIMELE STIRI
Leo Grozavu a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor &icirc;n vestiar după remiza cu Rapid: &rdquo;Meci ca &icirc;ntre doi boxeri&rdquo;
Leo Grozavu a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor în vestiar după remiza cu Rapid: ”Meci ca între doi boxeri”
Basarab Panduru, șocat de execuția lui Petrila cu poarta goală: N-are nicio scuză!
Basarab Panduru, șocat de execuția lui Petrila cu poarta goală: "N-are nicio scuză!"
Wolverhampton &ndash; Manchester United 1-4, ACUM pe VOYO! Șah-mat! &bdquo;Diavolii&rdquo; s-au dezlănțuit &icirc;n mitanul secund
Wolverhampton – Manchester United 1-4, ACUM pe VOYO! Șah-mat! „Diavolii” s-au dezlănțuit în mitanul secund
Fostul fotbalist din Superliga, martor la scene incredibile! Arbitrul a fluierat &icirc;n minutul 23 și a trimis echipele la vestiare
Fostul fotbalist din Superliga, martor la scene incredibile! Arbitrul a fluierat în minutul 23 și a trimis echipele la vestiare
Iftime a lansat acuzații după Botoșani - Rapid &icirc;n direct la TV, iar Săpunaru a intervenit imediat! Dialog aprins: &rdquo;Rușine! / Ok, am greșit&rdquo;
Iftime a lansat acuzații după Botoșani - Rapid în direct la TV, iar Săpunaru a intervenit imediat! Dialog aprins: ”Rușine! / Ok, am greșit”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant &icirc;n Coreea de Sud

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant în Coreea de Sud

Ionuț Andrei Radu față &icirc;n față cu Mbappe și Vinicius! Rom&acirc;nul, omul meciului &icirc;n ȘOCUL Real Madrid - Celta Vigo de pe &rdquo;Bernabeu&rdquo;

Ionuț Andrei Radu față în față cu Mbappe și Vinicius! Românul, omul meciului în ȘOCUL Real Madrid - Celta Vigo de pe ”Bernabeu”

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: &Icirc;ngrijorător, o boală misterioasă

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: &bdquo;Fetele lui au venit &icirc;n țară&rdquo;

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Fetele lui au venit în țară”

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: &rdquo;Gata, s-a terminat telenovela&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: ”Gata, s-a terminat telenovela”

Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: &rdquo;Aici sunt problemele&rdquo;

Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”



Recomandarile redactiei
Iftime a lansat acuzații după Botoșani - Rapid &icirc;n direct la TV, iar Săpunaru a intervenit imediat! Dialog aprins: &rdquo;Rușine! / Ok, am greșit&rdquo;
Iftime a lansat acuzații după Botoșani - Rapid în direct la TV, iar Săpunaru a intervenit imediat! Dialog aprins: ”Rușine! / Ok, am greșit”
Leo Grozavu a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor &icirc;n vestiar după remiza cu Rapid: &rdquo;Meci ca &icirc;ntre doi boxeri&rdquo;
Leo Grozavu a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor în vestiar după remiza cu Rapid: ”Meci ca între doi boxeri”
Basarab Panduru, șocat de execuția lui Petrila cu poarta goală: N-are nicio scuză!
Basarab Panduru, șocat de execuția lui Petrila cu poarta goală: "N-are nicio scuză!"
Wolverhampton &ndash; Manchester United 1-4, ACUM pe VOYO! Șah-mat! &bdquo;Diavolii&rdquo; s-au dezlănțuit &icirc;n mitanul secund
Wolverhampton – Manchester United 1-4, ACUM pe VOYO! Șah-mat! „Diavolii” s-au dezlănțuit în mitanul secund
Reacția lui Costel G&acirc;lcă după ratarea uluitoare a lui Petrila + marea nemulțumire după Botoșani - Rapid
Reacția lui Costel Gâlcă după ratarea uluitoare a lui Petrila + marea nemulțumire după Botoșani - Rapid
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Dan Petrescu &icirc;și explică criza de nervi: Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat + avertisment pentru Louis Munteanu
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
CITESTE SI
Tragedie &icirc;n Tenerife. Doi cetățeni rom&acirc;ni au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală

stirileprotv Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Fermierii au &icirc;nchis Creta. Mii de camioane au blocat insula. Protestatarii au atacat polițiștii cu pietre | FOTO

stirileprotv Fermierii au închis Creta. Mii de camioane au blocat insula. Protestatarii au atacat polițiștii cu pietre | FOTO

&bdquo;Cadou&rdquo; de la &bdquo;moș&rdquo; Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește &icirc;nghețarea salariilor și &icirc;n 2026

stirileprotv „Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!