Cea mai mare sumă plătită vreodată de cluburile din Superliga pentru un transfer s-a ridicat la 3 milioane de euro, bornă atinsă de două ori de FCSB, pentru Florinel Coman (cumpărat de la Farul Constanța, în 2017) și Daniel Bîrligea (în 2024, inițial pentru două milioane de euro). De asemenea, CFR Cluj plătea tot 3 milioane de euro în 2007 pentru a-l achiziționa pe atacantul argentinian Cristian Fabbiani, de la Lanus.

Gigi Becali: "Am oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu. Cine credea vreodată?"

Gigi Becali a dezvăluit acum că a oferit 4 milioane de euro pentru a-l achiziționa în iarnă pe Louis Munteanu, atacantul lui CFR Cluj. Mutarea a picat însă din cauza pretențiilor ridicate ale fotbalistului privind salariu.



"În toată lumea este vorba de bani. Pe timpuri, dădeam salarii de 2.000-3.000, acum am un jucător care a luat un milion de euro - bani într-un an. Astea sunt vremurile bune. Am făcut o ofertă de 4 milioane de euro pe un jucător (n.r - Louis Munteanu). Pe timpuri, nu se putea vorbi decât de 200.000 de euro, bani pe care mi se pare că i-am dat pe Pompiliu Stoica. Dar acum sunt vremuri bune pentru că vorbim de zeci și sute de milioane de euro.

Am avut mari bucurii. Cine credea vreodată că încasez 20 de milioane sau că ajung să fac ofertă de 4 milioane de euro pentru un jucător din România? Nu credea nimeni niciodată! Astea sunt vremuri bune.

Am fost întrebat cât este investiția și cât este pierderea. La ora asta, să zicem că suntem în echilibru ca investiție, mă refer la bani scoși. Eu cred că FCSB, la ora asta, costă 200-300 de milioane. În 10 ani va câștiga un miliard. Atunci, câștigul meu va fi un miliard peste 10 ani, chiar dacă acum sunt la plutire. Așa am văzut lucrurile eu întotdeauna", a spus Gigi Becali, la Gala Fanatik.