În minutul 20, Claudiu Petrila a devenit protagonistul unei ratări care, cu siguranță, va face înconjurul internetului, nereușind să înscrie din fața porții goale. Alex Dobre a făcut o fază excelentă și i-a pasat ideal lui Petrila, care, rămas singur cu poarta goală, a trimis pe lângă bară.



"Rapid trebuia să marcheze la ce ocazii mari a avut, cel puţin unul sau mai multe. Ce să zicem la Petrila? E ocazie, e ceva de nu ştii cum s-o numeşti. Nu ştiu ce se întâmplă, că se duce spre minge şi nu-i mai ies paşii la un moment dat şi dă cu călcâiul acolo.

Panduru, siderat de execuția lui Petrila



Poţi face orice, dar nu asta. Dă cu călcâiul. Ce-l recomandă să se relaxeze la faza aia? Indiferent de ce s-a întâmplat... dacă erai relaxat, o preluai. N-are nicio scuză!", a spus Basarab Panduru la Primasport.



În urma acestui rezultat, Rapid acumulează 39 de puncte și își păstrează fotoliul de lider, urmată chiar de adversara din această seară, FC Botoșani, care rămâne la două lungimi în spate.

