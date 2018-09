O finala care va ramane in istorie! Reactia presei internationale dupa SCANDALUL COLOSAL facut de Serena la US Open

Dupa desfasurarea neasteptata din finala feminina de la US Open 2018, presa din lumea-ntreaga a reactionat pe marginea evenimentelor din cadrul meciului dintre Serena Williams si Naomi Osaka, partida castigata de nipona in varsta de 20 de ani, scor 6-2, 6-4.

WTA: “Naomi Osaka, in varsta de 20 de ani, a devenit prima castigatoare de Grand Slam din Japonia, dupa ce a invins-o pe Serena Williams in minimul de seturi la US Open. Serena urmarea egalarea recordului detinut de Margaret Court, care are 24 de titluri de Grand Slam. Astfel, Naomi obtine victoria in fata idolului ei”

L'Equipe: “Din momentul in care a fost sanctionata, americanca n-a mai fost cu gandul la meci. Blocata in acea pedeapsa, l-a atacat de mai multe ori pe arbitru, ajungand sa-i spuna ca este un hot si un mincinos”

Tennis World USA: “Cel mai mare soc al sezonului s-a produs! O noua stea s-a nascut! Naomi Osaka a jucat ca si cum nu a tinut cont ca evolueaza impotriva Serenei Williams, care si-a pierdut cu adevarat mintile in setul secund al finalei. Naomi a fost calma pe tot parcursul meciului si acest lucru a facut-o prima japoneza care cucereste un titlu de Grand Slam din cariera, intrand de asemenea si in Top 10 WTA”

Ubitennis: “Naomi a facut un meci grozav si a castigat primul ei Grand Slam. Serena a pierdut cu mintea la arbitrul Ramos. Un joc frumos, electrizant, distrus din pacate de criza nervoasa facuta de Serena Williams la final”

BBC: “Osaka invinge in timp ce Serena Williams il numeste pe arbitru hot. Scene dramatice la Flushing Meadows, cu Serena Williams in prim plan, acuzandu-l pe arbitrul de scaun ca i-a furat un punct. La final, americanca a refuzat sa dea mana cu oficialul”

ESPN: “Toata lumea a fost jefuita in acest meci. Jucatoarele, publicul si fanii care au urmarit meciul acasa. Fluieraturile publicului, care au aparut dupa primul avertisment, au devenit atat de puternice incat intarziau jocul. Pe fiecare serviciu. Dupa cateva puncte, Ramos a incetat sa mai tempereze publicul. Toata lumea a fost jefuita in acest meci, dar cel mai mult Osaka. A fost un moment dificil de urmarit. Fanii au fluierat si a fost consolata. O campioana nu trebuie sa fie cea consolata. I s-a furat momentul de glorie! Merita mai mult!”

USA Today: “Naomi Osaka a dominat prima ei finala de Grand Slam pentru a obtine o victorie dupa un meci care a determinat-o pe Williams sa explodeze pe teren in setul secund, in probabil cea mai controversata finala de Grand Slam din istorie. Osaka a putut cu greu sa se mai bucure de aceasta performanta, avand in vedere desfasurarea meciului”