"Am desenat-o asa cum este! O femeie afro-americana, puternica, ce poarta costume scandaloase!" Reactia autorului caricaturii care a scandalizat America

Finala US Open din acest an va ramane in istorie dupa ce Serena Williams a iscat un scandal urias.

Sportiva din Statele Unite ale Americii a izbucnit la adresa arbitrului care in cele din urma a penalizat-o cu un game. Reactiile au curs in valuri dupa iesirea necontrolata a Serenei, iar o publicatie din Australia a sintetizat momentul din finala printr-o caricatura.

Mark Knigt, caricaturistul celor de la The Herald Sun care a semnat desenul, a tinut sa se apere dupa ce a primit numeroase critici pe retele de socializare.



"Nu pot sa-mi retrag caricatura. Cred ca oamenii au interpretat gresit. Poate exista percepyii diferite cu privire la caricatura in Australia si America... Este o caricatura bazata pe starea ei din acea zi si doar atat. Am desenat-o asa cum este, ca o femeie afro-americana, este puternic construita, poarta costume scandaloase, este interesant sa o desenez. Nu aduceti genul in discutie, este o chestiune de comportament", a declarat Knight pentru The Guardian.