Fostul fotbalist din Superliga, martor la scene incredibile! Arbitrul a fluierat în minutul 23 și a trimis echipele la vestiare

Un incident rar a avut loc în campionatul Azerbaidjanului, la meciul dintre Qabala și Turan Tovuz, din etapa a 14-a a Premier League, partidă în care a fost implicat și un fost jucător din Superliga României. Duelul a fost întrerupt definitiv în minutul 23, din cauza ceții extrem de dense care a pus stăpânire pe orașul Qabala.



Arbitrul a fluierat în minutul 23 și a trimis echipele la vestiare



Oficialii au anunțat că meciul a fost oprit după ce o ceață groasă a făcut imposibilă continuarea jocului în parametrii optimi. Arbitrul de centru, Tural Qurbanov, a decis să trimită cele două echipe direct la vestiare, iar soarta partidei urmează să fie stabilită ulterior de federația azeră.

