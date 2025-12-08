Fostul fotbalist din Superliga, martor la scene incredibile! Arbitrul a fluierat în minutul 23 și a trimis echipele la vestiare

Fostul fotbalist din Superliga, martor la scene incredibile! Arbitrul a fluierat &icirc;n minutul 23 și a trimis echipele la vestiare Fotbal extern
Scene rare în Azerbaijan.

David TavaresqabalaTuran TovuzGloria Buzau
Un incident rar a avut loc în campionatul Azerbaidjanului, la meciul dintre Qabala și Turan Tovuz, din etapa a 14-a a Premier League, partidă în care a fost implicat și un fost jucător din Superliga României. Duelul a fost întrerupt definitiv în minutul 23, din cauza ceții extrem de dense care a pus stăpânire pe orașul Qabala.

Arbitrul a fluierat în minutul 23 și a trimis echipele la vestiare

Oficialii au anunțat că meciul a fost oprit după ce o ceață groasă a făcut imposibilă continuarea jocului în parametrii optimi. Arbitrul de centru, Tural Qurbanov, a decis să trimită cele două echipe direct la vestiare, iar soarta partidei urmează să fie stabilită ulterior de federația azeră.

Martor la aceste scene a fost și David Tavares, mijlocașul transferat în această vară la Turan Tovuz, după retrogradarea cu Gloria Buzău. Fotbalistul cu dublă cetățenie, portugheză și capverdiană, a evoluat sezonul trecut în Superliga, unde a strâns 28 de meciuri pentru formația buzoiană, a marcat un gol și a oferit două pase decisive.

Mijlocașul a semnat un contract pe trei ani cu Turan Tovuz, până în vara lui 2028. 350.000 de euro este cota de piață a mijlocașului.

Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
Ratarea sezonului?! Claudiu Petrila se face de r&acirc;s cu poarta goală
Olandezii anunță: Dennis Man, titular cu Atletico Madrid! Cum va arăta echipa pregătită de Bosz
Arne Slot l-a comparat pe Chivu cu Inzaghi &icirc;nainte de Inter - Liverpool și a dat verdictul
Gigi Becali, c&acirc;t pe ce să bată recordul: Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!
Leo Grozavu a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor &icirc;n vestiar după remiza cu Rapid: &rdquo;Meci ca &icirc;ntre doi boxeri&rdquo;
Basarab Panduru, șocat de execuția lui Petrila cu poarta goală: N-are nicio scuză!
Wolverhampton &ndash; Manchester United 1-4, ACUM pe VOYO! Șah-mat! &bdquo;Diavolii&rdquo; s-au dezlănțuit &icirc;n mitanul secund
Iftime a lansat acuzații după Botoșani - Rapid &icirc;n direct la TV, iar Săpunaru a intervenit imediat! Dialog aprins: &rdquo;Rușine! / Ok, am greșit&rdquo;
Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant &icirc;n Coreea de Sud

Ionuț Andrei Radu față &icirc;n față cu Mbappe și Vinicius! Rom&acirc;nul, omul meciului &icirc;n ȘOCUL Real Madrid - Celta Vigo de pe &rdquo;Bernabeu&rdquo;

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: &Icirc;ngrijorător, o boală misterioasă

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: &bdquo;Fetele lui au venit &icirc;n țară&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: &rdquo;Gata, s-a terminat telenovela&rdquo;

Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: &rdquo;Aici sunt problemele&rdquo;

Gigi Becali, c&acirc;t pe ce să bată recordul: Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!
Iftime a lansat acuzații după Botoșani - Rapid &icirc;n direct la TV, iar Săpunaru a intervenit imediat! Dialog aprins: &rdquo;Rușine! / Ok, am greșit&rdquo;
Leo Grozavu a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor &icirc;n vestiar după remiza cu Rapid: &rdquo;Meci ca &icirc;ntre doi boxeri&rdquo;
Basarab Panduru, șocat de execuția lui Petrila cu poarta goală: N-are nicio scuză!
Wolverhampton &ndash; Manchester United 1-4, ACUM pe VOYO! Șah-mat! &bdquo;Diavolii&rdquo; s-au dezlănțuit &icirc;n mitanul secund
Dinamo vrea să dea lovitura verii! C&acirc;inii sunt gata să transfere mijlocașul rivalei din campionat
Ofertă bizară pentru mijlocașul de națională din Superligă de la fosta campioană a Turciei, acum &icirc;n Liga 4!
Universitatea Craiova - Gloria Buzău 5-1 | Lecție de fotbal predată &icirc;n Bănie
Fanii lui Rapid au dezlănțuit iadul după egalul cu Gloria Buzău! Ce s-a petrecut la finalul meciului
Tragedie &icirc;n Tenerife. Doi cetățeni rom&acirc;ni au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Fermierii au &icirc;nchis Creta. Mii de camioane au blocat insula. Protestatarii au atacat polițiștii cu pietre | FOTO

&bdquo;Cadou&rdquo; de la &bdquo;moș&rdquo; Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește &icirc;nghețarea salariilor și &icirc;n 2026

