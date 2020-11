Simona Halep dezvaluie cum si-a obtinut popularitatea: "Am devenit faimoasa peste noapte. Atunci mi s-a schimbat viata."

Simona Halep a dezvaluit care este deviza sa in cariera de jucatoare profesionista de tenis.

Simona Halep a fost protagonista ultimului episod al seriei de episoade publicate de Behind the Racquet, un website coordonat de tenismenul Noah Rubin (244 ATP) in care tenismenii isi dezvaluie povestile mai putin cunoscute.

"In 2014, tenisul mi-a schimbat viata. Am jucat prima mea finala de turneu de mare slem la Roland Garros. Niciun jucator din Romania nu mai ajunsese intr-o finala de Slam din 1978. Emotiile au explodat si toata lumea avea sperante mari pentru viitorul meu. Au inceput sa creada ca as putea sa castig un turneu de mare slem. Am devenit faimoasa peste noapte. A fost o schimbare enorma, dificil de controlat, dar am invatat multe lucruri in aceasta perioada.

Am incercat sa ma bucur de atentie, dar a fost stresant, pentru ca imi lua mult din energie. Nu am vrut sa-mi pierd concentrarea, deci am incercat sa gasesc un echilibru. Am fost generoasa si deschisa cu fanii dar am ramas concentrata pe munca grea de care era nevoie pentru a obtine rezultate pe teren," a scris Simona Halep pentru Behind the Racquet, amintindu-si de finala pierduta la Roland Garros 2014 in fata Mariei Sharapova.





Simona Halep: "Cel mai important lucru nu e succesul, ci sa muncesti din greu."



"La inceput, am simtit ca trebuia sa arat lumii ca sunt in stare sa castig in continuare. Acest sentiment m-a motivat sa progresez in orice mod posibil, in fiecare zi, dar ma apasa zilnic. In ultimii ani, am progresat felul in care ma infrunt cu aspectele pozitive si negative ale presiunii. Acum imbratisez presiunea care vine dupa o victorie mare. Vreau sa castig meciuri si turnee, dar am invatat ca nu succesul trebuie pus pe primul loc.

Cel mai important lucru este sa muncesti din greu. Daca dai 100%, nu vei avea motive de regret. Niciodata nu mi-a fost frica de esec. Daca nu ai succes, inseamna ca nu esti indeajuns de bun si trebuie sa muncesti mai mult," a incheiat Simona Halep.

Actuala ocupanta a locului 2 in clasamentul WTA, Simona Halep are doua titluri de Grand Slam in palmares: Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019.