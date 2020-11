Ingredientul special ales de Simona Halep pentru micul dejun ideal: "As putea manca paine cu Nutella in fiecare zi" | Cine este persoana care o amuza cel mai tare 

Simona Halep a dezvaluit cine este cea mai amuzanta jucatoare din circuit si ce ar putea manca in fiecare zi.

Simona Halep s-a supus unei serii de intrebari hazlii in cadrul unui interviu acordat pentru The Tennis Channel, unul dintre cele mai faimoase canale de YouTube din domeniul tenisului.

Chestionata cu privire la colega din circuit care o face sa rada cel mai mult, Simona Halep a raspuns subit: "Sunt foarte multe, dar as zice Monica Niculescu," a punctat Simona, care a participat alaturi de Monica Niculescu in proba de dublu a turneului WTA de la Roma.





Intrebata despre obiceiurile sale alimentare, Simona Halep a replicat, lamurind care sunt mancarurile pe care nu le-ar refuza niciodata: "La micul dejun, de exemplu - omleta cu sunca si branza si niste paine cu Nutella," a spus numarul 2 WTA.

In final, Simona Halep si-a admis introversiunea, relatand ca nu canta in masina, cu exceptia cazurilor in care este singura la volan. "Nu cant niciodata cand mai este cineva in masina cu mine. Cand sunt singura, mai cant. In special piese romanesti, pentru ca sunt mai usoare," a mai declarat Simona Halep pentru The Tennis Channel.