Antrenorul Felipe Coelho a reacționat cu privire la situația lui Anzor Mekvabishvili în urma partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2.

Felipe Coelho, reacție după Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2

Mekvabishvili a ratat un penalty în minutul 38, la 0-0, și s-a arătat nemulțumit când a fost schimbat primul de tehnicianul portughez în minutul 57.

Cu toate acestea, Felipe Coelho a declarat că este mulțumit de felul în care s-a prezentat mijlocașul defensiv georgian. Coelho a subliniat că nu se va supăra niciodată pe un jucător care ratează un penalty.

„Face parte din fotbal. Penalty-ul a fost o oportunitate mare de a marca, dar am mai avut și altele. A fost un moment important, dar nu cred că acolo s-a decis meciul.

Să fiu supărat pe el? Nu, sunt foarte mulțumit de el. Nu voi fi niciodată supărat pe un jucător că ratează un penalty. A încercat și în niciun caz nu sunt supărat pe el.

Cred că fanii n-au meritat acest eșec. Avem nevoie să ne îmbunătățim. Uneori, așa e fotbalul. Dar cred că suntem pe un drum bun. Am jucat foarte bine atât cu Mainz, cât și cu Sparta Praga.

Ar trebui să fim mândri de jucători. Dacă te uiți doar la rezultat, n-a fost bine, dar dacă ai în vedere cum am jucat împotriva unei echipe bune, până în ultimul minut, cred că avem motive de mândrie”, a declarat Felipe Coelho, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Universitatea Craiova, învinsă dramatic de Sparta Praga

Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-2, de Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League.

În minutul 38, craiovenii au ratat un penalty prin Anzor Mekvabishvili, înlocuit în minutul 57 cu Steven Nsimba. Tot Nsimba a marcat un eurogol în minutul 79. Pentru Sparta Praga au punctat însă Rrahmani (50') şi Rynes (89').

Echipele din Universitatea Craiova - Sparta Praga