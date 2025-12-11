Surpriza lui Rrahmani pentru fanii Rapidului! Ce a făcut fostul fotbalist din Giulești după golul cu Universitatea Craiova

După o primă repriză care s-a încheiat la egalitate și scorul era 0-0, Sparta Praga a marcat prima prin Rrahmani în minutul 50.

Oltenii au egalat prin „bomba” lui Nsimba, dar s-au văzut neputincioși la golul decisiv marcat de Rynes.

Albion Rrahmani a apărut cu un tricou de la Rapid după ce a „rănit-o” pe Craiova

Albion Rrahmani a deschis scorul pe „Ion Oblemenco”, după ce a profitat de o pasă excelentă de la Haraslin și a venit la flash interviu cu un tricou al lui Rapid în mână.

Atacantul kosovar le-a urat succes giuleștenilor în acest sezon și nu exclude varianta de a mai jucat pentru formația alb-vișinie.

