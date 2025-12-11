Surpriza lui Rrahmani pentru fanii Rapidului! Ce a făcut fostul fotbalist din Giulești după golul cu Universitatea Craiova

După o primă repriză care s-a încheiat la egalitate și scorul era 0-0, Sparta Praga a marcat prima prin Rrahmani în minutul 50.
Oltenii au egalat prin „bomba” lui Nsimba, dar s-au văzut neputincioși la golul decisiv marcat de Rynes.
Albion Rrahmani a apărut cu un tricou de la Rapid după ce a „rănit-o” pe Craiova
Albion Rrahmani a deschis scorul pe „Ion Oblemenco”, după ce a profitat de o pasă excelentă de la Haraslin și a venit la flash interviu cu un tricou al lui Rapid în mână.
Atacantul kosovar le-a urat succes giuleștenilor în acest sezon și nu exclude varianta de a mai jucat pentru formația alb-vișinie.
„E plăcut că am marcat din nou aici, în România. Sunt fericit pentru cele trei puncte. A fost un meci greu, Craiova joacă un fotbal bun şi ne-am luptat din greu. Acesta chiar a fost un meci bun.
Am simţit că voi marca azi după ce am ratat. Mi-aş fi dorit să joc mai mult, dar antrenorul poate s-a gândit că vom juca din nou peste trei zile. Sper că-mi pot ajuta echipa şi duminică. E o senzaţie specială să joci în Europa, mai avem un meci şi trebuie să dăm 100%.
(n.r. - Rrahmani arată un tricou al Rapidului cu numele său) Este noul tricou al Rapidului şi îmi place foarte mult. Poate în viitor îl voi mai purta, mi-ar plăcea.
Când am fost la Rapid am dat tot ce am avut mai bun, dar cine ştie ce ne va rezerva viitorul?! Sper să câştige ceva în acest sezon şi le urez succes”, a declarat Albion Rrahmani.