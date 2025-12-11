Surpriza lui Rrahmani pentru fanii Rapidului! Ce a făcut fostul fotbalist din Giulești după golul cu Universitatea Craiova

Surpriza lui Rrahmani pentru fanii Rapidului! Ce a făcut fostul fotbalist din Giulești după golul cu Universitatea Craiova Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sparta Praga s-a impus în fața Universității Craiova, scor 2-1, într-un meci din Conference League.

TAGS:
Albion RrahmaniUniversitatea CraiovaConference LeagueRapidSparta Praga
Din articol

După o primă repriză care s-a încheiat la egalitate și scorul era 0-0, Sparta Praga a marcat prima prin Rrahmani în minutul 50.

Oltenii au egalat prin „bomba” lui Nsimba, dar s-au văzut neputincioși la golul decisiv marcat de Rynes.

Albion Rrahmani a apărut cu un tricou de la Rapid după ce a „rănit-o” pe Craiova

Albion Rrahmani a deschis scorul pe „Ion Oblemenco”, după ce a profitat de o pasă excelentă de la Haraslin și a venit la flash interviu cu un tricou al lui Rapid în mână.

Atacantul kosovar le-a urat succes giuleștenilor în acest sezon și nu exclude varianta de a mai jucat pentru formația alb-vișinie.

„E plăcut că am marcat din nou aici, în România. Sunt fericit pentru cele trei puncte. A fost un meci greu, Craiova joacă un fotbal bun şi ne-am luptat din greu. Acesta chiar a fost un meci bun.

Am simţit că voi marca azi după ce am ratat. Mi-aş fi dorit să joc mai mult, dar antrenorul poate s-a gândit că vom juca din nou peste trei zile. Sper că-mi pot ajuta echipa şi duminică. E o senzaţie specială să joci în Europa, mai avem un meci şi trebuie să dăm 100%.

(n.r. - Rrahmani arată un tricou al Rapidului cu numele său) Este noul tricou al Rapidului şi îmi place foarte mult. Poate în viitor îl voi mai purta, mi-ar plăcea.

Când am fost la Rapid am dat tot ce am avut mai bun, dar cine ştie ce ne va rezerva viitorul?! Sper să câştige ceva în acest sezon şi le urez succes”, a declarat Albion Rrahmani.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
Protest &icirc;n Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit &icirc;n stradă să ceară demiteri la v&acirc;rful Justiției. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Victor Angelescu anunță transferuri la Rapid: &rdquo;Am dat drumul la bani&rdquo;
Victor Angelescu anunță transferuri la Rapid: ”Am dat drumul la bani”
Conducerea lui Rapid, avertisment pentru fotbalistul de aproape un milion de euro: &rdquo;Există posibilitatea să plece!&rdquo;
Conducerea lui Rapid, avertisment pentru fotbalistul de aproape un milion de euro: ”Există posibilitatea să plece!”
&rdquo;Mai mult dec&acirc;t ciudat!&rdquo; Anunț &icirc;ngrijorător pentru FCSB! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă la meciurile cu Feyenoord și Rapid
”Mai mult decât ciudat!” Anunț îngrijorător pentru FCSB! Ce se întâmplă la meciurile cu Feyenoord și Rapid
ULTIMELE STIRI
FCSB, &bdquo;carne de tun&ldquo;: contraperformanță incredibilă pentru campioana Rom&acirc;niei &icirc;n Europa
FCSB, „carne de tun“: contraperformanță incredibilă pentru campioana României în Europa
Ce au scris olandezii după ce Feyenoord a avut un penalty anulat la VAR &icirc;n meciul cu FCSB
Ce au scris olandezii după ce Feyenoord a avut un penalty anulat la VAR în meciul cu FCSB
FCSB - Feyenoord 2-3, ACUM pe Sport.ro! Roș-albaștrii au redus din diferență prin Toma
FCSB - Feyenoord 2-3, ACUM pe Sport.ro! Roș-albaștrii au redus din diferență prin Toma
Micuțul Mihai Toma a marcat cu capul primul său gol la seniori &icirc;n FCSB - Feyenoord
Micuțul Mihai Toma a marcat cu capul primul său gol la seniori în FCSB - Feyenoord
Olandezii au reacționat după golul lui Mihai Toma: &rdquo;Este din nou interesant!&rdquo;
Olandezii au reacționat după golul lui Mihai Toma: ”Este din nou interesant!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
9.000.000&euro; pentru Dinamo: &rdquo;&Icirc;ncep să dea roade&rdquo;

9.000.000€ pentru Dinamo: ”Încep să dea roade”

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles&rdquo;

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”

Real Madrid a luat decizia &icirc;n cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

Real Madrid a luat decizia în cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

A picat transferul pus la cale de FCSB: &rdquo;Nu s-a mai purtat nicio discuție&rdquo;

A picat transferul pus la cale de FCSB: ”Nu s-a mai purtat nicio discuție”

FCSB - Feyenoord 2-3, ACUM pe Sport.ro! Roș-albaștrii au redus din diferență prin Toma

FCSB - Feyenoord 2-3, ACUM pe Sport.ro! Roș-albaștrii au redus din diferență prin Toma

Rotaru pune sare pe rana lui Becali: Craiova, gata să dea lovitura de 1,6 milioane de euro!

Rotaru pune sare pe rana lui Becali: Craiova, gata să dea lovitura de 1,6 milioane de euro!



Recomandarile redactiei
FCSB - Feyenoord 2-3, ACUM pe Sport.ro! Roș-albaștrii au redus din diferență prin Toma
FCSB - Feyenoord 2-3, ACUM pe Sport.ro! Roș-albaștrii au redus din diferență prin Toma
Ce au scris olandezii după ce Feyenoord a avut un penalty anulat la VAR &icirc;n meciul cu FCSB
Ce au scris olandezii după ce Feyenoord a avut un penalty anulat la VAR în meciul cu FCSB
FCSB, &bdquo;carne de tun&ldquo;: contraperformanță incredibilă pentru campioana Rom&acirc;niei &icirc;n Europa
FCSB, „carne de tun“: contraperformanță incredibilă pentru campioana României în Europa
Micuțul Mihai Toma a marcat cu capul primul său gol la seniori &icirc;n FCSB - Feyenoord
Micuțul Mihai Toma a marcat cu capul primul său gol la seniori în FCSB - Feyenoord
Becali o să-i facă &bdquo;varză&ldquo;: jucătorii care au greșit, ca niște &icirc;ncepători, la golurile olandezilor
Becali o să-i facă „varză“: jucătorii care au greșit, ca niște începători, la golurile olandezilor
Alte subiecte de interes
Transfer de top pregătit de Rapid! Giuleștenii au pus ochii pe &icirc;nlocuitorul lui Albion Rrahmani
Transfer de top pregătit de Rapid! Giuleștenii au pus ochii pe înlocuitorul lui Albion Rrahmani
Lewandowski din Kosovo cucerește Cehia! Rrahmani scrie istorie din prima zi la Sparta Praga
"Lewandowski din Kosovo" cucerește Cehia! Rrahmani scrie istorie din prima zi la Sparta Praga
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Pafos le oferă fanilor un &rdquo;pachet de vacanță exclusivist&rdquo; pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj &icirc;n grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
CITESTE SI
Protest &icirc;n Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit &icirc;n stradă să ceară demiteri la v&acirc;rful Justiției. VIDEO

stirileprotv Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O femeie venită din Asia a fost diagnosticată cu lepră, &icirc;n Cluj-Napoca. Colegele ei de la un salon de masaj sunt evaluate

stirileprotv O femeie venită din Asia a fost diagnosticată cu lepră, în Cluj-Napoca. Colegele ei de la un salon de masaj sunt evaluate

Istoric: &bdquo;Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este re&icirc;mpărțirea Europei &icirc;n sfere de influență

stirileprotv Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență"

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!