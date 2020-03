Din articol Turneele de la Madrid aduceau un profit anual de 30 de milioane de euro in conturile lui Ion Tiriac

Carantina provocata de raspandirea coronavirusului ar putea insemna pierderi de zeci de milioane de euro pentru Ion Tiriac.

Raspandirea coronavirusului a fortat autoritatile spaniole sa ia hotararea de a restrictiona accesul spectatorilor la toate turneele de tenis pana la primirea de noi vesti in acest sens.

"Conform masurillor preventive adoptate de Guvernul Spaniei privind situatia coronavirusului, ministrul Culturii si Sportului a facut apel la federeatiile sportive din Spania sa organizeze toate comeptitiile cu portile inchise, atat la profesionisti cat si la amatori", a fost scris intr-un comunicat de presa al Federatiei Spaniole de Tenis. Decizia influenteaza turneul ATP 500 de la Barcelona, dar si turneul Masters 1000 de la Madrid ori competitia WTA Premier Mandatory din acelasi oras, ultimele doua aflandu-se in gestiunea directa a miliardarului roman, Ion Tiriac.

Turneele de la Madrid aduceau un profit anual de 30 de milioane de euro in conturile lui Ion Tiriac



Potrivit Adevarul, Ion Tiriac obtinea anual un profit net de 30 de milioane de euro in urma organizarii celor doua turnee in capitala Spaniei, prin urmare o parte consistenta din aceasta suma va fi pierduta in acest an, atat timp cat coronavirus va impiedica fie derularea propriu-zisa a turneului, fie accesul spectatorilor.

In plus, Primaria Madridului si Statul Spaniol vor avea si ele de suferit pe plan financiar, competitiile de tenis din cel mai mare oras al Spaniei aducand anual un profit de 176 de milioane de euro.