Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a legat trei succese în minimum de seturi, în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, și este declarată mare favorită în semifinala cu ucraineanca Daria Snigur (23 de ani, 144 WTA), cu precădere după ce și-a demonstrat valoarea în sfertul de finală cu câștigătoarea de anul trecut, Anastasia Potapova, de care a trecut scor 7-5, 6-4.

Amintire neplăcută a tenisului românesc, Daria Snigur - sportivă care a eliminat-o pe Simona Halep în primul tur al Openului American 2022 și care a depășit-o pe Jaqueline Cristian, în optimile acestei ediții a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca - a ajuns în penultimul act după o revenire extraordinară împotriva chinezoaicei Yue Yuan, învinse scor 4-6, 6-0, 7-5.

Sorana Cîrstea, conștientă de raritatea momentelor pe care le trăiește la Cluj: „Sunt sigură că, în viața de după tenis, nu voi mai avea aceste trăiri.”

De partea apropiată a fileului, Sorana Cîrstea, în ultimul an al carierei, cu înțelepciunea necesară de a distinge emoția momentului de ceea ce trebuie făcut pe teren. Românca este de părere că a ajuns să cearnă corect lucrurile, alegând să pună în focalizare doar lucrurile pozitive, care să o ajute, în timpul meciurilor oficiale.

Cîrstea este conștientă, în „ultimul dans” în WTA, că nu va trăi în viața de după tenisul profesionist emoțiile și senzațiile de cares e bucură în aceste zile, la Cluj-Napoca.

„Am ajuns la o maturitate și încerc să mă concentrez doar pe lucrurile pozitive, iar pe cele mai puțin bune să le îmbunătățesc.

Încerc să iau cu mine toate aceste emoții și toată energia de la oameni. Sunt sigură că în viața de după tenis nu voi mai avea aceste trăiri,” a mărturisit Sorana Cîrstea la conferința de presă, înaintea semifinalei cu Daria Snigur.