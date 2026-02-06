VIDEO EXCLUSIV „În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)

„În viața de după tenis..." Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, lecție de maturitate, în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, competiție transmisă exclusiv de Pro Arena și VOYO.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a legat trei succese în minimum de seturi, în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, și este declarată mare favorită în semifinala cu ucraineanca Daria Snigur (23 de ani, 144 WTA), cu precădere după ce și-a demonstrat valoarea în sfertul de finală cu câștigătoarea de anul trecut, Anastasia Potapova, de care a trecut scor 7-5, 6-4.

Amintire neplăcută a tenisului românesc, Daria Snigur - sportivă care a eliminat-o pe Simona Halep în primul tur al Openului American 2022 și care a depășit-o pe Jaqueline Cristian, în optimile acestei ediții a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca - a ajuns în penultimul act după o revenire extraordinară împotriva chinezoaicei Yue Yuan, învinse scor 4-6, 6-0, 7-5.

Sorana Cîrstea, conștientă de raritatea momentelor pe care le trăiește la Cluj: „Sunt sigură că, în viața de după tenis, nu voi mai avea aceste trăiri.”

De partea apropiată a fileului, Sorana Cîrstea, în ultimul an al carierei, cu înțelepciunea necesară de a distinge emoția momentului de ceea ce trebuie făcut pe teren. Românca este de părere că a ajuns să cearnă corect lucrurile, alegând să pună în focalizare doar lucrurile pozitive, care să o ajute, în timpul meciurilor oficiale.

Cîrstea este conștientă, în „ultimul dans” în WTA, că nu va trăi în viața de după tenisul profesionist emoțiile și senzațiile de cares e bucură în aceste zile, la Cluj-Napoca.

„Am ajuns la o maturitate și încerc să mă concentrez doar pe lucrurile pozitive, iar pe cele mai puțin bune să le îmbunătățesc.

Încerc să iau cu mine toate aceste emoții și toată energia de la oameni. Sunt sigură că în viața de după tenis nu voi mai avea aceste trăiri,” a mărturisit Sorana Cîrstea la conferința de presă, înaintea semifinalei cu Daria Snigur.

De partea opusă a fileului, o vedem pe Daria Snigur, jucătoare cu o aparentă rigiditate pe terenul de tenis, dar care ajunge la aproape orice minge și este capabilă de flexibilitate tactică, în interiorul unei partide.

A arătat-o în acest an la Transylvania Open și este pregătită de una dintre ocaziile carierei, avute până acum, la 23 de ani.

Daria Snigur: „Sunt mândră că voi juca împotriva Soranei și mă voi bucura de ocazie.”

„Sunt foarte obosită, dar a fost un meci fantastic. Vreau să îi mulțumesc lui Yuan. E o jucătoare grozavă și sunt foarte fericită și mândră că mă calific în prima semifinală la Cluj-Napoca. E unul dintre turneele mele preferate. Am încercat să joc punct după punct. Am crezut în mine și am luat-o pas cu pas. 

Va fi un meci grozav, pentru că știu că e ultimul ei sezon în carieră. Sunt mândră că voi juca cu Sorana și mă voi bucura de ocazie. Vă mulțumesc mult pentru sprijin, glorie Ucrainei!”, a declarat Daria Snigur, în interviul oferit pe teren, după încheierea sfertului de finală cu Yue Yuan. 

Semifinalele Transylvania Open: Răducanu și Cîrstea joacă vineri-seara, de la ora 17, la Pro Arena și VOYO

Semifinalele Transylvania Open 2026, Emma Răducanu - Oleksandra Oliynykova și Sorana Cîrstea - Daria Snigur vor fi transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO, vineri, 6 februarie, începând cu ora 17:00.

Partida Soranei Cîrstea este estimată să înceapă după ora 18:00, la aproximativ 15 minute după încheierea duelului dintre Răducanu și Oliynykova.

