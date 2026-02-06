Radu Drăgușin (24 de ani) a fost inclus de Tottenham pe lista UEFA pentru partidele eliminatorii din Liga Campionilor.

Radu Drăgușin continuă să conteze la Tottenham

Deși mai multe echipe din Italia au fost interesate de Drăgușin în perioada de transferuri de iarnă, fundașul central al echipei naționale a rămas alături de gruparea nord-londoneză.

Thomas Frank are nevoie de internaționalul român în contextul accidentărilor din defensivă cu care se confruntă Spurs.

Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Manchester City 2-2, după ce a fost introdus pe finalul altor două confruntări din Premier League.

În plus, „Dragonul” a fost inclus de Thomas Frank și pe lista UEFA pentru fazele eliminatorii din Liga Campionilor. Tottenham este calificată direct în optimi, după ce a terminat grupa unică pe locul 4.

Lista UEFA a echipei Tottenham Hotspur