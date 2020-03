Regulile vor fi implementate pentru prima oara in istoria tenisului: care sunt MASURILE OFICIALE luate de WTA si ATP impotriva coronavirusului 

Din articol Fara autografe sau prosoape aruncate copiilor de mingi pana la ridicarea interdictiei

Tenisul va adopta cateva reguli noi, drept consecinta a raspandirii coronavirusului.

Oficialii circuitelor WTA si ATP au decis sa ia masuri in ceea ce priveste influenta coronavirusului si au propus cateva schimbari pentru toate turneele care se vor desfasura in urmatoarea perioada.

Cea mai importanta schimbare este interdictia copiilor de mingi de a tine si de a oferi prosoape jucatorilor in timpul meciurilor. In plus, acestia vor fi nevoiti sa poarte manusi de protectie pe teren.

Fara autografe sau prosoape aruncate copiilor de mingi pana la ridicarea interdictiei



In plus, copiilor de mingi li se va interzice sa asiste jucatorii cu inmanarea sticlelor de apa si de bauturi energizante in pauzele dintre game-uri.

Cu privire la tenismeni, acestora le va fi recomandat sa nu mai arunce in tribune prosoape folosite, mansete sau bentite, chiar daca acest lucru nu va fi pe placul fanilor. Nu in ultimul rand, sportivilor nu le va fi permis sa accepte din partea fanilor mingi de tenis pe care sa acorde autografe.