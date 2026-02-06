Cristi Chivu și Inter pregătesc o lovitură de imagine! Simbolul marii rivale, adus gratuit

Cristi Chivu și Inter Milano încearcă să dea o adevărată lovitură de imagine în Serie A. Antrenorul și clubul milanez vor să îl aducă din vară pe americanul Weston McKennie (27 de ani), unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai rivalei Juventus Torino din ultimii ani.

Weston McKennie, dorit de Cristi Chivu la Inter Milano

Mutarea ar fi ca o adevărată „palmă” încasată de „Bătrâna Doamnă”, dacă s-ar realiza. Contractul lui Weston McKennie cu Juventus Torino expiră pe 30.06.2026, iar americanul ar ajunge liber de contract pe „Giuseppe Meazza”.

Mai multe echipe încearcă să profite de situația în care se află Weston McKennie. De asemenea, Juventus continuă să spere că va reuși să îl convingă pe mijlocașul central să semneze prelungirea contractului, după cum informează jurnalistul Matteo Moretto, citat de Transfer News Live.