Cristi Chivu și Inter pregătesc o lovitură de imagine! Simbolul marii rivale, adus gratuit

Cristi Chivu și Inter pregătesc o lovitură de imagine! Simbolul marii rivale, adus gratuit Serie A Cristi Chivu / Foto: Getty Images.
Emanoil Ursache
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu (45 de ani) și Inter Milano vor să profite de o situație complicată pentru marea lor rivală și să realizeze o mutare spectaculoasă.

TAGS:
cristi chivuCristian ChivuSerie AJuventus Torinojuventus
Din articol

Cristi Chivu și Inter Milano încearcă să dea o adevărată lovitură de imagine în Serie A. Antrenorul și clubul milanez vor să îl aducă din vară pe americanul Weston McKennie (27 de ani), unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai rivalei Juventus Torino din ultimii ani. 

Weston McKennie, dorit de Cristi Chivu la Inter Milano

Mutarea ar fi ca o adevărată „palmă” încasată de „Bătrâna Doamnă”, dacă s-ar realiza. Contractul lui Weston McKennie cu Juventus Torino expiră pe 30.06.2026, iar americanul ar ajunge liber de contract pe „Giuseppe Meazza”.

Mai multe echipe încearcă să profite de situația în care se află Weston McKennie. De asemenea, Juventus continuă să spere că va reuși să îl convingă pe mijlocașul central să semneze prelungirea contractului, după cum informează jurnalistul Matteo Moretto, citat de Transfer News Live. 

Weston McKennie, un fotbalist important pentru Juventus

Din 2020 până în prezent, McKennie a adunat în tricoul „Bătrânei Doamne” 214 meciuri, în care a marcat 24 de goluri și a pasat decisiv în 23 de rânduri. 

Americanul cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 22 de milioane de euro a câștigat alături de Juventus de două ori Cupa (2021 și 2024) și o dată Supercupa Italiei (2020). 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Inter îi umple conturile lui Cristi Chivu! Prelungirea contractului vine la pachet cu un salariu uriaș
Inter îi umple conturile lui Cristi Chivu! Prelungirea contractului vine la pachet cu un salariu uriaș
Pleacă de la Tottenham și ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Un italian celebru a făcut anunțul
Pleacă de la Tottenham și ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Un italian celebru a făcut anunțul
Walter Sabatini s-a convins: "Chivu va fi antrenorul lui Inter cinci ani de acum încolo!"
Walter Sabatini s-a convins: "Chivu va fi antrenorul lui Inter cinci ani de acum încolo!"
Moment istoric! Chivu a purtat torța olimpică prin Milano
Moment istoric! Chivu a purtat torța olimpică prin Milano
Un jurnalist celebru în Italia a reacționat după răbufnirea lui Cristi Chivu: ”Știe că nu există garanții!”
Un jurnalist celebru în Italia a reacționat după răbufnirea lui Cristi Chivu: ”Știe că nu există garanții!”
ULTIMELE STIRI
FC Argeș - FC Hermannstadt, azi de la 17:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Miză diametral opusă pentru oponente: echipele de start!
FC Argeș - FC Hermannstadt, azi de la 17:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Miză diametral opusă pentru oponente: echipele de start!
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
Leeds – Nottingham, 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Duel în subsolul clasamentului din Premier League
Leeds – Nottingham, 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Duel în subsolul clasamentului din Premier League
Francesco Totti este pe cale să semneze! Anunțul făcut de Claudio Ranieri
Francesco Totti este pe cale să semneze! Anunțul făcut de Claudio Ranieri
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Ioan Andone vede o surpriză în lupta pentru play-off: „Va fi acolo!”

Ioan Andone vede o surpriză în lupta pentru play-off: „Va fi acolo!”

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”

Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”

Nota primită de Florinel Coman după al treilea meci consecutiv în care a fost integralist

Nota primită de Florinel Coman după al treilea meci consecutiv în care a fost integralist

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”



Recomandarile redactiei
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
Anunț important pentru Radu Drăgușin de la Tottenham! Thomas Frank a luat o decizie majoră
Anunț important pentru Radu Drăgușin de la Tottenham! Thomas Frank a luat o decizie majoră
Cum vede Emma Răducanu o finală cu Sorana Cîrstea, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO): britanica a reacționat imediat
Cum vede Emma Răducanu o finală cu Sorana Cîrstea, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO): britanica a reacționat imediat
Surprinzător! După ce l-a făcut praf pe Tavi Popescu, Mihai Stoica surprinde: ”Este și o să fie!”
Surprinzător! După ce l-a făcut praf pe Tavi Popescu, Mihai Stoica surprinde: ”Este și o să fie!”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!