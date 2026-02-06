Francesco Totti, legenda vie a AS Roma, este foarte aproape să revină în cadrul clubului într-o funcție oficială, după câțiva ani în care a fost absent din conducerea Giallorossi.

Fostul căpitan nu mai fusese implicat activ la Roma de la încheierea mandatului său de director sportiv adjunct, în 2019, după tensiuni cu foștii conducători.

Totti revine la AS Roma!

Claudio Ranieri, fostul antrenor al Romei și în prezent consilier al clubului, a confirmat informațiile și a lăsat să se înțeleagă că revenirea lui Totti este tratată serios: „Se gândesc la asta. Sper ca Francesco să poată fi cu adevărat util Romei, pentru că el face parte din Roma.”

Totti și-a dedicat întreaga carieră Romei, echipă alături de care a câștigat un Scudetto și două Cupe ale Italiei.

Nu este încă clar ce rol exact va avea Totti în cadrul Romei, dar discuțiile sunt în desfășurare, iar fanii așteaptă cu interes un anunț oficial care să confirme revenirea lui „Pupone”.