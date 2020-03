Opreste coronavirus chiar si Roland Garros-ul in 2020? | REPLICA FERMA a organizatorilor francezi 

Din articol Oficialii turneului de la Roland Garros nu iau in calcul amanarea ori anularea editiei 2020

Desfasurarea turneului de la Roland Garros ar putea fi in pericol, conform ultimelor previziuni despre evolutia coronavirusului in Europa.

Cu precedentul creat la Indian Wells in ceea ce priveste anularea unui turneu important de tenis, oficialii Grand Slam-ului de la Roland Garros au tinut sa specifice public ca nu iau in considerare o amanare sau suspendare a turneului de mare slem de la Paris.

Programat pentru 24 mai - 7 iunie, Roland Garros 2020 nu este momentan afectat de nicio decizie a autoritatilor franceze, care au interzis la inceputul acestei luni organizarea evenimentelor care se desfasora in spatii inchise cu o audienta mai mare de 5000 de persoane.

"Noi ne aflam pe un sit de 13 hectare care permite intrarea spectatorilor intr-un mod diferit decat stadioanele de fotbal. Chiar si cu acoperisul inchis, arena Philippe Chatrier este considerat un teren in aer liber, pentru ca ramane mereu un spatiu intre tribune si acoperis, iar acest lucru il face din punct de vedere legal o arena deschisa", a declarat directorul general al Federatiei Franceze de Tenis, Jean-Francois Vilotte, potrivit France24.

In plus, organizatorii RG 2020 se gandesc la optiunea de a le oferi spectatorilor kit-uri care vor contine geluri antibacteriene si masti de protectie, precum si la restituirea banilor spectatorilor din zone afectate de coronavirus care au achizitionat deja bilete pentru editia din acest an.

In 2019, Roland Garros a adunat de-a lungul celor doua saptamani de turneu o audienta istorica: nu mai putin de 520,000 de iubitori ai tenisului au calcat pragul complexului parizian pentru a-i vedea pe viu pe cei mai buni tenismeni ai lumii.

Pana in prezent, in Franta s-au inregistrat 1412 de persoane imbolnavite de coronavirus, 30 de decese si 12 oameni vindecati.