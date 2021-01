Tu in cat timp ai putea sa o cumperi? Cat costa geanta purtata la brat de Simona Halep in drumul sau spre Australia

In drumul sau inspre Australia, Simona Halep a purtat la brat o geanta pentru care a cheltuit o suma considerabila.

Simona Halep a parasit in cursul zilei de marti, 12 ianuarie Aeroportul International "Henri Coanda" din Otopeni cu destinatia Melbourne, via Frankfurt si Barcelona. Odata ajunsa in Australia, numarul 2 WTA se va deplasa la Adelaide, unde va efectua carantina obligatorie de 14 zile.

In drumul spre Antipozi, Simona Halep i-a asigurat pe fani ca se bucura sa fie din nou pe drumuri, descriind o imagine in care s-a pozat stand in avion la geam si purtand masca de protectie.

Imbracata confortabil, Simona Halep a iesit in evidenta doar prin geanta pe care a purtat-o la brat, un accesoriu Christian Dior, fabricat in Italia, al carui pret urca pana la suma de 2750 de euro (aproximativ 13,402 RON).

Primul turneu la care campioana en-titre de la Wimbledon va participa in sezonul 2021 va fi WTA 500 Melbourne, care va avea loc in saptamana 31 ianuarie - 7 februarie. Imediat dupa, Halep va lua parte la startul Openului Australian, programat pentru data de 8 februarie.