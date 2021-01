Simona Halep, dublu mixt cu Rafael Nadal sau Novak Djokovic? Romanca va juca intr-o competitie de gala si va avea adversari de top in primul meci al anului

Simona Halep isi va masura fortele cu Djokovic, Nadal, Thiem, Osaka si Williams intr-o competitie premergatoare sezonului australian.

Simona Halep va ajunge in cursul zilei de astazi la Melbourne, locul in care va lupta in cadrul primului turneu de mare slem al anului, nu inainte de a efectua o carantina de 14 zile in orasul natal al lui Darren Cahill, Adelaide.

Alaturi de Naomi Osaka, Serena Williams, Novak Djokovic, Rafael Nadal si Dominic Thiem, Simona Halep a fost inclusa de organizatorii Australian Open pe lista scurta a sportivilor care se vor carantina la Adelaide, spre deosebire de toti ceilalti participanti, care vor realiza la Melbourne acest pas obligatoriu, premergator competitiei AO 2021.

Cum carantina celor sase sportivi de la Adelaide se va incheia in jurul datei de 28 ianuarie, acestia vor participa la o intrecere neoficiala, numita "A Day at the Drive", alaturi de doi alti sportivi care vor veni de la Melbourne. Concursul va cuprinde meciuri amicale disputate intre cei opt participanti, oficialii urmand a decide formatul exact al meciurilor. In cazul in care anumite meciuri vor fi programate in proba de dublu mixt, Simona Halep ar putea face echipa cu Novak Djokovic, Rafael Nadal sau Dominic Thiem.

Meciurile vor avea scop caritabil, iar 4000 de spectatori vor avea acces in tribunele arenei din Adelaide, in singura zi de concurs, programata cu doua sesiuni de joc si anuntata pentru data de 29 ianuarie.