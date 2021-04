"Daca nu reusim nici a treia oara, eu nu ma mai intorc la Cluj!" | Reactia incredibila a Gabrielei Ruse dupa ce a reusit prima victorie pentru Romania

Gabriela Ruse a avut o reactie pasionala dupa prima sa victorie in Billie Jean King Cup pentru Romania.

Gabriela Ruse si-a trecut in cont prima victorie in Billie Jean King Cup pentru Romania. Jucatoarea clasata pe locul 168 mondial a trecut de ocupanta pozitiei cu numarul 104, Jasmine Paolini, revenind de la 0-1 la seturi si impunandu-se, scor final 1-6, 6-3, 6-4.

"Nici nu pot sa vorbesc in momentul asta, din cauza emotiilor, pentru ca, la un moment dat am retrait meciul de ieri (partida Mihaelei Buzarnescu cu Martina Trevisan, in care romanca a ratat doua mingi de meci) si aveam emotii sa inchid meciul. Este ceva extraordinar pentru mine, sa castig primul meu meci in Fed Cup si vreau sa-i dedic victoria bunicului meu, azi e ziua lui. Sunt foarte fericita, imi doresc din tot sufletul sa producem surpriza si sa ne calificam.

A fost foarte dificil, am simtit presiune la 5-2, pentru ca atunci m-am gandit la ce s-a intamplat ieri cu Miki, dar ma bucur ca am reusit sa gestionez emotiile. E o victorie foarte mare pentru cariera mea si sper ca, de aici, sa ma lansez. Va multumesc, sa ne tineti pumnii in continuare!" a afirmat Gabriela Ruse intr-un flash-interviu acordat jurnalistului Dragos Suciu.

"A fost al treilea meci pe care-l joc contra lui Jasmine, dar nu se compara meciurile din Fed Cup cu celelalte. Aici totul tinea doar de mine, eu gresesc, eu castig. Acum e 1-2, intra Mihaela Buzarnescu, speram la o noua victorie, suntem o echipa, ne rugam sa ne tina toti pumnii, speram sa producem surpriza, daca nu reusim si a treia oara, nu ma mai intorc la Cluj”, a declarat Gabriela Ruse dupa meci, noteaza Digi Sport.

In continuarea zilei decisive a barajului, Mihaela Buzarnescu o infrunta pe Elisabetta Cocciaretto, italianca avand un palmares imaculat in Fed Cup pentru Italia: 3 victorii din 3 posibile in proba individuala.

Gabriela Ruse's interview after her victory to keep Romania alive in this tie.#HaiRomania #BJKCup pic.twitter.com/TipKSGXAqi — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) April 17, 2021