A uitat ca e capitanul echipei?! Monica Niculescu nu a stat pe banca in primele 20 de minute ale meciului castigat de Gabriela Ruse impotriva Jasminei Paolini 

Pentru cateva minute in debutul meciului trei al barajului Romania vs. Italia, dintre Gabriela Ruse si Jasmine Paolini, capitanul-jucator al echipei noastre, Monica Niculescu nu a fost de regasit.

Jucatoarea nascuta la Slatina a fost remarcata pe marginea terenului, stand alaturi de celelalte jucatoare, de preparatorii fizici, sparring-partners si ceilalti membri ai staff-ului echipei Romaniei de Billie Jean King Cup.

Abia la jumatatea primului set, Niculescu a venit pe banca si i-a fost alaturi Gabrielei Ruse. Mutarea a fost de bun augur pentru sportiva in varsta de 23 de ani, care a semnat prima victorie a carierei pentru Romania intr-o competitie internationala.

Gabriela Ruse (168 WTA) a revenit de la 0-1 la seturi, invingand-o pe Jasmine Paolini (104 WTA), scor 1-6, 6-2, 6-4.

