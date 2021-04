"Nu am dormit decat 2 ore noaptea trecuta, imi venea greu sa vad mingea!" | Mihaela Buzarnescu, convinsa ca ar fi castigat ambele meciuri in cazul in care ar fi venit odihnita la Fed Cup 

Mihaela Buzarnescu crede ca ar fi castigat ambele meciuri din acest baraj in cazul in care ar fi venit odihnita la Cluj-Napoca.

Mihaela Buzarnescu a depus eforturi sisifice in incercarea sa de a ajuta echipa Romaniei sa se mentina in Grupa I Mondiala a Bille Jean King Cup. Din nefericire, eforturile celor aproape sapte ore jucate de "Miki" s-au soldat cu doua esecuri.

In prima zi a barajului, Buzarnescu a cedat, scor 2-6, 6-2, 6-7 in fata numarului 99 mondial, Martina Trevisan, intr-o partida in care si-a procurat doua mingi de meci si a avut un avantaj pretios la 5-3 in tiebreak-ul setului decisiv. In ziua decisiva, Mihaela a tinut aproape de Elisabetta Cocciaretto, care s-a impus la limita, 7-5, 7-6.

"Mi-a fost greu, ieri am avut probleme fizice, nu am dormit decat 2 ore noaptea trecuta, nu am putut sa-mi revin, imi venea greu sa vad mingea. Dar am crezut ca voi castiga, am crezut mereu, imi pare nespus de rau, atat am putut. Ar trebui sa fiu mandra pentru ca am jucat bine in ciuda felului in care m-am simtit.

Imi pare foarte rau, atat am putut. Nu am ce sa fac, in alte conditii as fi castigat, am fost atat de aproape in ambele meciuri. Am luptat pana la ultima minge si am fost aproape de a aduce un punct Romaniei! Jocul meu a fost bun, e un lucru pozitiv, forma mea sportiva e mai buna si in crestere fata de acum cateva luni. Ma bucur ca am putut sa fiu alaturi de echipa si sa ajut cat am putut in aceste doua zile. Sper ca, in ciuda rezultatelor negative, nu am dezamagit si ca am aratat ca lupt pentru tara mea, nu renunt si dau tot ce pot pe teren, pana nu mai exista resurse!" a declarat Mihaela Buzarnescu pentru Digi Sport dupa meciul cu Elisabetta Cocciaretto, care a transat soarta play-off-ului in favoarea Italiei.

Pierzatoare in barajul cu Italia, echipa Romaniei va fi nevoita sa joace play-off-uri in zona euro-africana pentru a reveni in postura in care s-a aflat in acest weekend, aceea de a juca pentru calificarea in barajul decisiv care o poate trimite acum pe Italia la urmatoarea editie a turneului final.